2/19本土增8確診其中4例與宗教協會相關 境外移入65例

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影片來源：衛生福利部疾病管制署

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北19日電）指揮中心宣布今天宗教協會群聚再增4例、累計28人染疫，另有1名新北防疫旅館護理師染疫、感染源待釐清；另比對桃機航警序列與印尼境外移入個案相符，確認找到感染源。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內新增8例本土病例與65例境外移入病例，沒有新增死亡個案。

陳時中表示，本土個案中有4例與宗教協會群聚相關，其中3例為同赴聚餐的成員，隔離期間因轉陽性，目前這一家6口已有5人確診；另1人為染疫新北國中生（案19951）的同班同學，累計染疫人數達28人。

陳時中指出，新北市加強版防疫旅館有1名護理人員因定期採檢確診，感染源待釐清，這名護理師主要負責接待落地採檢陽性旅客入住，2月11日採檢陰性、18日採檢轉為陽性，目前無症狀。

陳時中說，與這名護理人員一起工作的13名工作人員檢驗都陰性，同住家人居家隔離中、採檢結果尚未出爐。

另有3例是高雄砂石場衍生個案，陳時中表示，這3例為苗栗竹南市場攤商（案19731）的丈夫及2名小孩，於居家隔離期間陰轉陽，對社區應無影響。

值得注意的是，先前讓外界擔憂的桃機航警案，總算找到感染源，陳時中說，經比對這名航警在執勤期間曾接觸的境外移入病例，發現他2月10日在機坪工作時曾接觸一名印尼入境的染疫學生，2人病毒基因序列完全相符，確認破案。

在境外移入病例方面，有1例仍待釐清個案，陳時中表示，這名個案為1月18日從中國入境的50多歲男性（案20028），這名個案採春節檢疫7+7方案，多次採檢都陰性，入境後也多接種1劑BNT疫苗，直到近日要出國採檢才確診。

陳時中指出，這名個案無論是在境外染疫、檢疫期間在防疫旅館染疫或最近在社區染疫，時間都有點長，雖暫列為境外移入病例，但必須持續疫調釐清。（編輯：張芷瑄）1110219

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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