新北板橋中山國中2人染疫 陳時中：1人曾去宗教協會聚餐

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（中央社記者張茗喧台北19日電）宗教協會群聚案延燒，指揮中心指揮官陳時中今天上午證實，新北市一名國中生被曾參與宗教協會聚餐活動的同學傳染COVID-19，這所國中累計2人確診，詳細疫情將於下午記者會說明。

陳時中今天上午出席台灣公共衛生學會舉辦的「首屆公衛師記者會」時被問到此事，他表示，目前這所國中累計2名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），曾參與宗教協會活動的學生傳染給同班同學，其餘29名同班同學及老師採檢均陰性。

陳時中說，目前這起疫情觀察期僅過了2天，以新增個案狀況看來，還算在可控範圍，但不能大意，並強調這起群聚暫不影響3月邊境鬆綁的腳步，疫情詳細狀況將於下午2時記者會統一說明。

國內COVID-19疫情延燒，昨天新增16例本土病例中，就有15例與北市宗教協會群聚相關，足跡遍及台北市、新北市、台南市與高雄市，累計染疫人數達24人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在疫情記者會中強調，對此群聚案必須高度關注，大約要再觀察2到3天。

昨晚新北市府衛生局宣布，板橋區中山國中有一名國中生曾參與宗教協會聚會染疫，同班另有一名同學採檢也確診，相關疫調進行中。

截至目前，全台共有9條感染源待釐清的病毒傳播鏈，除了宗教協會群聚案須高度關注外，其餘均已漸漸收斂。

根據指揮中心疫調，這起宗教協會群聚從新北新店設計師、北市房屋代銷公司的職場群聚一路衍生而來，根據指揮中心疫調，染疫房屋代銷公司人員曾於2月13日參與宗教協會聚餐及唱歌活動，同場合一度多達80人，使得這起群聚疫情快速擴大。（編輯：陳政偉）1110219