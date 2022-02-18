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疫情6/300

北市增5本土皆與宗教團體群聚有關 逾400人居家隔離

2022/2/18 16:34（2/18 17:38 更新）
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（台北市政府提供）
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（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市今天新增5例COVID-19本土確診，皆與某宗教團體聚餐、拜拜、唱歌群聚有關，匡列447人居家隔離。今天公布的確診者足跡遍及客運、捷運、高鐵、松山機場。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，台北市長柯文哲宣布新增5例本土確診，信義區2例、大同區3例。

副市長黃珊珊說明，這5例是由新北設計師（案19665）傳播鏈衍伸而來，與該設計師同時段同餐廳吃飯的案19813，有個同事為案19816，這名同事參加某宗教聚會，數十人拜拜、吃飯、唱歌等釀成群聚。

黃珊珊表示，今天北市新增的案19990、19991、19992、19989，昨天深夜通報確診，不過這4人因為一起用餐已被匡列；另一案19950則是此宗教團體成員的家人。

密切接觸者匡列447人居家隔離，其中212人採檢陰性、235人檢驗中；擴大匡列23人預防性居家隔離，6人採檢陰性、17人檢驗中；擴大採檢530人，331人陰性、199人檢驗中。

此外，有新北確診者的小孩就讀北市的南湖國小與薇閣小學，黃珊珊表示，分別採檢52人、107人皆為陰性，「算是解除警報」；而信義區某證券公司員工確診，匡列46人居家隔離，職場已清消。

黃珊珊並表示，今天公布案19926、19927、19931足跡，數目很多，包含信義區莊敬路上的宇宙觀佛道雙修協會、滿穗台菜、錢櫃台北SOGO店、大龍峒保安宮等，還遍及許多交通路線與站牌，如首都客運226路公車、捷運市政府站至三重國小站、高鐵左營至台北站、松山機場等。（編輯：李錫璋）1110218

台北市18日公布的確診者足跡遍及客運、捷運、高鐵、松山機場。（台北市政府提供）
台北市18日公布的確診者足跡遍及客運、捷運、高鐵、松山機場。（台北市政府提供）
台北市18日公布的確診者足跡遍及客運、捷運、高鐵、松山機場。（台北市政府提供）
台北市18日公布的確診者足跡遍及客運、捷運、高鐵、松山機場。（台北市政府提供）
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