高雄增2人北上聚餐染疫 國巨楠梓廠匡列採檢392人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁（右）18日宣布高雄新增2例確診（案19952、19953），都是新北設計師案衍伸個案，13日到北部與案19826參加同場聚餐、唱歌活動染疫。中央社記者曾以寧攝 111年2月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧、張建中高雄18日電）高雄市政府今天宣布，新增2人因北上參加聚餐活動確診，其中1人是國巨楠梓廠員工，已將職場接觸者依風險分區匡列，共採檢392人，含職場密切接觸者共約180人都是陰性。

被動元件廠國巨今天公告，高雄楠梓廠有1名員工確診COVID-19，確診人員及密切接觸者匡列人員依高雄市衛生局通知進行隔離，並進行廠區消毒，不影響整體營運及生產。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，高雄新增2例確診病例（案19952、19953）都是新北設計師案衍伸個案，13日到北部與案19816參加同場聚餐、唱歌活動染疫。

陳其邁表示，2名確診者中，案19952是科技大廠員工，昨天有症狀、採檢Ct值27，2天前就沒有進入公司。由於Ct值大於30傳染力不高，加上是有症狀前3天才有傳染力，判斷職場傳播風險不高，但已連夜匡列職場接觸者，依各風險劃區管理。

他說明，科技大廠職場接觸者已劃分為風險較高的密切接觸者（紅區）22人、風險較低者（黃區）100人、及在公司活動共用場域接觸者（一般管制區）270人，整體共已採檢392人，其中180人都是陰性，尤其風險較高的紅區22人全部都是陰性。

陳其邁強調，任何人被匡列隔離、染疫都不是自己想要這樣的，提醒民眾不要標籤化、歧視或用異樣的眼光看待，反而要謝謝他們配合防疫。

（高雄市政府提供）

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示，昨天接獲通知，案19952和19953為案19816接觸者，同日下午案19952出現喉嚨癢症狀，經轉介就醫採檢確診。13日共有5名高雄市民在台北參加同場聚餐，目前包含昨天宣布的案19931，高雄共有3人染疫，另2人採檢陰性。

潘炤穎並公布確診者足跡，12、13日搭乘高鐵往返台北、左營，13日搭高雄捷運往返楠梓加工出口區與高鐵左營站，14日到軍茶楠梓惠民店、牛肉英麵館惠民店、全家高雄藍天店，15日在全家高雄藍天、藍昌鮮魚湯、吳老三老麵養生饅頭、前鎮財仔黑砂糖刨冰等。

16日還有德民黃昏市場肉粽肉圓、小北百貨高雄德民店、德民藥局、楠梓德民路古早味紅茶冰、大樹藥局楠梓藍田店、家樂福楠梓店等，都有確診者足跡。其中家樂福楠梓店已在臉書公布，配合防疫清消，今天延到傍晚5時開始營業。

媒體詢問，科技大廠員工染疫是否影響廠區工作。潘炤穎說明，案19952所處廠區，所有密切接觸者都已匡列居家隔離，不可能上班，但會由公司自行處理內部調度。

高市府並公布，最近因中油大林煉油廠3名員工染疫，共篩檢3471人，都沒有人確診。另外，鳳山篩檢社區站14日到18日共採檢9011人，各醫療院所呼吸道門診快篩每天約1000人左右，14日以來沒有確診個案。（編輯：郭諭儒）1110218

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）