陳時中：疫情穩定可控 宗教協會群聚再觀察3天

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北市宗教協會群聚累計24人確診。指揮中心指揮官陳時中18日表示，目前染疫個案都是聚餐唱歌的成員，要再觀察2、3天較明朗。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北18日電）北市宗教協會群聚遍及多個縣市，累計24人確診。指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前染疫個案都是聚餐唱歌的成員，要再觀察2、3天較明朗，但整體疫情穩定可控。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台北市某宗教協會2月13日舉辦大型聚會，多達80人一同聚餐，後來又有部分的人續攤唱歌，至今已有24人染疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，這波疫情雖然要再觀察2到3天，但整體看來穩定可控，僅雙北個案數稍多、南部也有部分病例，傳播鏈僅限於聚餐當天吃飯、唱歌的人，代表有及早攔截疫情，尚未往外傳，也沒有取代桃園、高雄2大群聚。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前本土共有9條傳播鏈，分別為新北設計師衍生的宗教協會群聚案、新北樹林電子廠移工群聚案、汐止手搖飲案、板橋家庭群聚案、桃機航警案、桃園日翊物流案、高雄砂石場案、高雄煉油廠案、跨縣市家庭群聚案，仍持續監測中。

羅一鈞說，據統計，今年1月1日起到昨天為止，國內累計750例本土COVID-19確定病例，本週新增1例中重度個案，就是2月15日公布的死亡個案（案18138），因吸入性肺炎死亡，目前累計2例中重度病例分別為70多歲及80多歲，以咳嗽等喉嚨症狀居多。（編輯：陳政偉）1110218