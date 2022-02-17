北市確診足跡至台菜餐廳錢櫃SOGO店 宗教協會群聚匡列203人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市今天發生一起某宗教協會群聚，衛生局公布相關個案足跡，包含搭乘捷運、到滿穗台菜內用、參拜大龍峒保安宮等，已匡列203人居家隔離，另擴大採檢13人。

中央流行疫情指揮中心今天表示，由新北市新店設計師（案19665）衍生的房屋代銷職場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚累計10人確診，其中案19816因參加某宗教協會，與多達80人聚餐、25人赴KTV續攤，導致案19877及案19882染疫。

台北市衛生局專門委員歐佳齡在視訊記者會上表示，案19877及案19882都是50多歲女性，住在信義區，與案19816參加同一個宗教協會，已匡列203人居家隔離並安排採檢中，另擴大採檢13人結果皆為陰性，疫調及防制作為還在持續進行中。

歐佳齡指出，案19877的公共場域活動史包含住家附近的康是美六張犁門市、美廉社信義崇德店、全家便利商店崇德店等；案19882則到過許多餐廳，及松山慈祐宮、大龍峒保安宮等，2人皆在13日到過滿穗台菜內用，案19877之後到錢櫃台北SOGO店。

歐佳齡說，相關場域都已做完公共場域消毒，滿穗台菜將停業3天，確診者使用的錢櫃台北SOGO店包廂則暫停使用3天，其餘可以在清消後繼續使用。（編輯：張銘坤）1110217

（台北市政府提供）