不明傳播鏈10條 大林煉油廠、紅茶牛奶店與高雄港相關

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北17日電）高雄鳳山家庭、紅茶牛奶店及大林煉油廠相關群聚，被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中視為須高度關注傳播鏈之一，病毒定序結果今天出爐，與高雄港群聚相同。

指揮中心昨天說明，大林煉油廠群聚與高雄市14日新增的3例感染源不明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，包含「老江紅茶牛奶」員工（案19733）及鳳山家庭群聚（案19730、案19732）有關聯性。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，高雄鳳山家庭、紅茶牛奶店及大林煉油廠相關群聚，序列都與高雄港群聚相同。目前研判，案19730今年1月自中國入境，曾在防疫旅館檢疫，起初曾懷疑防疫旅館群聚，但由於個案Ct值由高轉低，較可能是社區感染。

羅一鈞說，考量案19730序列結果為高雄港本土群聚序列，推論等於是高雄港本土疫情的衍生群聚個案，但高雄鳳山家庭、紅茶牛奶店及大林煉油廠相關群聚，哪一例與高雄港個案有關、高雄社區隱藏傳染鏈規模等，仍在積極疫調。

據疫調結果，一名染疫煉油廠員工，與鳳山家庭群聚的兒子（案19732）有足跡相關，案19732可傳染期間曾拜訪客戶，煉油廠確診員工就是客戶弟弟。衛生局進一步對煉油廠員工疫調，發現有員工曾赴「老江紅茶牛奶」消費，由染疫店員服務。

目前國內不明感染源傳播鏈未增減，維持10條。分別為新北設計師案、新北樹林電子廠移工群聚案、汐止手搖飲案、板橋家庭群聚案、桃機航警案、桃園防疫旅館家庭群聚案、桃園日翊物流案、高雄砂石場案、高雄煉油廠案、跨縣市家庭群聚案，仍持續監測中。（編輯：管中維）1110217