陳時中：代銷聚餐歡唱團與大林煉油廠是疫情觀察重點

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指揮中心17日表示，房屋代銷歡唱團及高雄大林煉油廠群聚案，是目前疫情最關心的2大重點。圖為大林煉油廠。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北17日電）指揮中心指揮官陳時中今天說，房屋代銷職場群聚衍生的聚餐歡唱群聚人數眾多，另外高雄大林煉油廠職場群聚對國家經濟影響大，是目前疫情最關心的2大重點。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，其中8人是染疫房屋代銷人員參與聚餐歡唱的衍生個案，有1人則是中油大林煉油廠相關個案。

陳時中今天表示，聚餐歡唱群聚案確診者為某宗教信仰協會，成員來自各行各業，2月13日聚餐人數有80多人，之後到KTV唱歌則有25人參與。

媒體提問，聚餐歡唱團是吃飯時或者唱歌時傳染的可能性較大，陳時中說，這2種可能性都有。他提到，聚餐歡唱群聚案與煉油廠職場群聚案，是目前最關心的疫情重點。

國內17日新增14例本土個案，10人為房屋代銷職場群聚衍生疫情，其中8人曾共餐、赴KTV唱歌。（指揮中心提供）

陳時中表示，聚餐歡唱群聚因牽涉人多、足跡範圍廣，也非家庭群聚，工作性質與場域不同；煉油廠則是工作性質具不可取代性，且對國家經濟影響大。

此外，健保將有重大變革，衛生福利部中央健康保險署今年擬調漲藥品部分負擔，就醫做檢查也將加收部分負擔，估6成民眾每次就醫額外花費不超過新台幣200元，每年約可挹注健保120億元，健保會將於25日討論。

媒體詢問此事，陳時中表示，方向已訂定，但細節須在健保會討論，健保會委員涵蓋各界人士，透過討論並搜集各界想法意見，讓事情做得更完善。

媒體提及台北市副市長黃珊珊批評藍綠政黨角逐台北市長，「不是提個豬頭就能當選」。被視為有機會代表國民黨角逐台北市長的立委蔣萬安則回應，任何人想參選都不該受侮辱與人身攻擊。

對此陳時中說，這沒有針對誰，他認為大家各有發言，「應該去問副市長她講的是誰」。（編輯：張雅淨）1110217