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直播／本土增14例10人與房屋代銷群聚有關 境外54例
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疫情1/300

2/17本土增14例10人與房屋代銷群聚有關 境外54例【直播】

2022/2/17 14:05（2/17 14:31 更新）
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國內17日新增14例本土病例，其中10人與房屋代銷群聚有關。圖為民眾撐傘、戴著口罩在陽明山賞花。中央社記者徐肇昌攝 111年2月17日
國內17日新增14例本土病例，其中10人與房屋代銷群聚有關。圖為民眾撐傘、戴著口罩在陽明山賞花。中央社記者徐肇昌攝 111年2月17日
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北17日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增68例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為14例本土病例，其中10人與房屋代銷群聚有關；境外移入54例，無新增死亡個案。（編輯：張雅淨）1110217

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及54例境外移入（30例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為38例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國9例、越南3例、澳大利亞、法國及印度各2例、菲律賓、烏克蘭、查德、英國、紐西蘭、馬來西亞、日本及柬埔寨各1例移入；另28例調查中。入境日介於去（2021）年12月24日至今（2022）年2月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,080,937例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,060,668例排除），其中19,797例確診，分別為4,390例境外移入，15,353例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例（案19599、案19655、案19656，均為本土個案改判陰性），累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
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