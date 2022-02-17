COVID-19全球最新情報2/17

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丹麥已在1日告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家，而未來幾週內將結束全國疫苗接種計畫。圖為哥本哈根街景。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社台北17日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，韓國單日確診破9萬例，26萬人居家治療；力拚重返正常生活，荷蘭將解封、丹麥連疫苗都不打了；莫德納擴大亞洲業務，宣布將設台灣辦公室。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間17日上午8時，全球至少584萬8133人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億1728萬9814人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

疫情指揮中心宣布，16日新增67例確診，分別為14例本土病例，其中4人與新店設計師案有關；境外移入53例，無新增死亡個案。

● 中國

中國15日共新增102例確診，其中46例本土病例分布在江蘇、遼寧等5省，而江蘇蘇州最多，占了18例。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團15日共新增46例本土病例，分別是江蘇蘇州市的18例、南通市1例；遼寧葫蘆島市的15例；內蒙古呼倫貝爾市的5例、呼和浩特市的2例；廣東深圳市的3例；廣西百色市的2例。

● 香港

香港確診病例數呈跳躍式增加，繼15日增加1616例後，16日再激增4285例，這是疫情爆發約兩年來的新高。

香港政府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，16日通報新增的確診案例中，21例為境外移入，其餘都是本土病例；新增病例大都是感染變異株Omicron。

● 日本

日本疫情延燒，16日新增230例死亡病例，連續兩天單日新增逾200例。另外，截至14日止的一週內新增1227起群聚感染，創歷史新高紀錄。

日本有36個都道府縣正因疫情實施防止蔓延等重點措施，其中大阪等21地預定本月20日截止，日本政府研議關西3府縣等都市地區延長實施，沖繩縣等疫情降溫地區可望解除。

日本皇室成員、38歲的三笠宮瑤子女王日前確診，因出現中度症狀，於本月9日住院治療後，16日上午出院；目前沒有其他日本皇族染疫。

● 韓國

韓國單日確診人數新增9萬443例，在連續6天新增超過5萬例後，再次刷新單日紀錄，居家治療人數超過26萬例。

韓國中央防疫對策本部統計，截至16日凌晨零時，境內新增9萬443例確診，較前一天大增3萬多例，累計155萬2851例。

韓國COVID-19單日確診人數新增9萬443例，在連續6天新增超過5萬例後，再次刷新單日紀錄。（韓聯社）

● 土耳其

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）引述公衛專家報導，境內染疫單日病例數預料將自3月中旬開始減少，防疫措施可能於5月間放寬。

土耳其單日病例10日起減至10萬例以下，13、14日降至7萬多例，但是15日再度跳增達9萬4730起病例，當天通報309起死亡病例，為去年5月7日以來首度出現單日逾300例病故。

● 新加坡

新加坡將放寬入境旅客檢疫規定，由台灣等低風險國家及地區入境的旅客，抵境後無需接受PCR核酸檢測，只需到檢測中心進行快篩。星國也將持續擴大適用接種者免隔離的國家。

新加坡放寬入境旅客檢疫規定，台灣旅客抵達星國後無需接受PCR核酸檢測，只需到檢測中心進行快篩。圖為新加坡樟宜機場。（中央社檔案照片）

※ 大洋洲

● 紐西蘭

紐西蘭反對疫苗強制接種令的示威民眾在國會外紮營已持續多日，警方清場無效後，示威者16日聲稱勝利，但紐西蘭染疫人數再創新高。

法新社報導，紐西蘭衛生當局16日通報新增1160人確診，刷新疫情以來紀錄。

※ 歐洲

● 比利時

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）15日宣布，疫情時代下勞動法令有所改革，將提供勞工要求每週工作4天的權利。

● 荷蘭

荷蘭衛生部長庫帕斯（Ernst Kuipers）15日說，基於確診病例和住院人數減少，將自本月25日解除幾乎所有防疫限制措施，重返正常生活。

庫帕斯在記者會中表示：「全國將重新開放…很高興我們現在要進入不同階段了。」

荷蘭將自25日解除幾乎所有防疫限制措施，重返正常生活。圖為1月底阿姆斯特丹重新開放，民眾相約吃飯聚會。（美聯社）

● 丹麥

丹麥宣布，決定在未來幾週內、「不晚於春季」即結束「整個疫苗接種計畫」。丹麥已在1日告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。

※ 美洲

● 美國

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）15日公布的新研究，母親在懷孕期間完整接種新型冠狀病毒疫苗，寶寶出生後因重症住院的風險降低了約60%。

研究顯示，孕婦接種疫苗後，抗體也會經胎盤和母乳傳給寶寶，不過這項假設性主張迄今尚未獲得真實世界證據支持。

美國生技公司莫德納（Moderna）15日宣布將擴大在亞洲的商業網絡，並在台灣、香港、馬來西亞和新加坡新增4家子公司，拓展亞洲醫療市場。

美國疫情趨緩，加州將在16日取消在室內必須戴口罩的規定。迪士尼樂園15日也宣布，入園遊客凡是已注射疫苗，17日起在室內不需要戴口罩。

● 巴西

巴西衛生部16日公布的數據顯示，過去24小時新增14萬7734起病例，境內確診累計達2780萬6787例，染疫不治病例新增1085例，累計64萬74人病故。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、張曉雯）1110217