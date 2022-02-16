莫德納擴大亞洲業務 將設台灣辦公室

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美國生技公司莫德納15日宣布將擴大它在亞洲的商業網絡，並在台灣、香港、馬來西亞和新加坡新增4家子公司。（中央社檔案照片）

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（中央社麻州劍橋15日綜合外電報導）美國生技公司莫德納（Moderna）今天宣布將擴大它在亞洲的商業網絡，並在台灣、香港、馬來西亞和新加坡新增4家子公司。

隨著莫德納繼續擴大其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗以及未來mRNA疫苗和療法的產銷規模，勢必將增設亞洲子公司。

莫德納在聲明中表示，亞太地區是莫德納業務構成整體所必需的一環，目前莫德納已在日本、韓國和澳洲設有辦公室。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）說：「2021年對莫德納來說是影響深遠的一年，隨著2022年業績持續成長，我很驕傲能看到我們擴大亞洲駐點。歷經10年創新、開發mRNA平台，我們已準備好在對抗全球COVID-19疫情中發揮關鍵作用。」

莫德納目前進駐全球12個市場，莫德納的COVID-19疫苗已獲全球70多國的監管機關批准，包括加拿大、日本、歐洲聯盟、英國和以色列。

2021年，莫德納COVID-19疫苗全球運送量達8.07億劑，其中約25%送至中、低收入國家。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1110216