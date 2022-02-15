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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗4/300

自購140.48萬劑莫德納疫苗到貨 效期至4/25

2022/2/15 14:16（2/15 15:06 更新）
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台灣自購的140.48萬劑COVID-19莫德納（Moderna）疫苗15日由華航CI-161班機以客機載貨運送，班機從韓國仁川國際機場起飛後，下午1時41分順利運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月15日
台灣自購的140.48萬劑COVID-19莫德納（Moderna）疫苗15日由華航CI-161班機以客機載貨運送，班機從韓國仁川國際機場起飛後，下午1時41分順利運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月15日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場15日電）自購的140.48萬劑莫德納疫苗今天下午抵台，完成通關作業送指定冷儲物流中心存放，待檢驗封緘作業後供計畫所列對象接種，指揮中心表示，這批疫苗效期至4月25日。

140.48萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗由華航CI-161班機以客機載貨運送，班機從韓國仁川國際機場起飛後，在下午1時41分運抵桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於A3機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。

根據衛生福利部疾病管制署發布的新聞稿表示，疫苗在完成後續檢驗封緘作業後，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種，這批疫苗效期至2022年4月25日。

中央流行疫情指揮中心已於2021年7月22日與美國莫德納（Moderna）公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有291.69萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑及這一批140.48萬劑。（編輯：李錫璋）1110215

台灣自購莫德納疫苗15日下午由華航班機，從韓國運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月15日
台灣自購莫德納疫苗15日下午由華航班機，從韓國運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月15日
140.48萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗15日下午運抵台灣，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月15日
140.48萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗15日下午運抵台灣，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月15日
台灣自購140.48萬劑莫德納疫苗15日下午順利運抵桃園國際機場，在完成通關作業送指定冷儲物流中心存放，待檢驗封緘作業後供計畫所列對象接種，這批疫苗效期至4月25日。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月15日
台灣自購140.48萬劑莫德納疫苗15日下午順利運抵桃園國際機場，在完成通關作業送指定冷儲物流中心存放，待檢驗封緘作業後供計畫所列對象接種，這批疫苗效期至4月25日。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月15日
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