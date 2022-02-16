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加州防疫鬆綁 迪士尼樂園取消室內口罩規定

2022/2/16 09:44（2/16 10:06 更新）
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加州即將取消室內戴口罩規定，迪士尼樂園自17日起解除室內一律要戴口罩的規定。圖為1月23日迪士尼樂園戶外空間的遊客已可自行決定是否戴口罩。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月16日
加州即將取消室內戴口罩規定，迪士尼樂園自17日起解除室內一律要戴口罩的規定。圖為1月23日迪士尼樂園戶外空間的遊客已可自行決定是否戴口罩。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月16日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）美國疫情趨緩，加州將在16日取消在室內必須戴口罩的規定。迪士尼樂園今天也宣布，入園遊客凡是已注射疫苗，17日起在室內不需要戴口罩。

美國新年假期以來，由Omicron變異株帶來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩。人口約千萬的洛杉磯郡，在1月高峰期單日新增染疫達3萬例，到昨天降為2457例。

因應這一波Omicron疫情，加州重啟室內一律戴口罩規定，實施2個月之後，即將在明天解除。

位在安那罕（Anaheim）的迪士尼樂園（Disneyland）目前要求2歲以上遊客，無論是否接種疫苗，在室內一律要戴口罩，室外則依遊客自行決定。

記者1月下旬採訪迪士尼春節活動時，大多數遊客在戶外已經不戴口罩，除非進入室內設施或商店才戴上口罩。

17日開始，進入迪士尼樂園的遊客，只要已經接種疫苗，無論室內室外都不須戴口罩。但迪士尼樂園並不檢查遊客的疫苗或篩檢證明，只在網站公告，強烈建議所有遊客在入園之前已施打疫苗或檢測陰性。(編輯：韋樞）1110216

Omicron變異株帶來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，美國加州即將在16日解除室內空間必須戴口罩的規定。圖為購物中心的人潮。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月16日
Omicron變異株帶來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，美國加州即將在16日解除室內空間必須戴口罩的規定。圖為購物中心的人潮。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月16日
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