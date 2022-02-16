日本單日死亡連兩天逾200例 一週群聚案例創新高

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，今天新增230例死亡病例，連續兩天單日新增逾200例。另外，截至14日止的一週內新增1227起群聚感染，創歷史新高紀錄。

日本TBS電視台報導，日本醫師會會長中川俊男今天在記者會談到有關Omicron變異株疫情時說，雖然有可能已過了疫情高峰，但新增確診病例仍居高不下、降幅有限，目前這樣的情況可能將會持續。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至日本時間晚間6時20分止，全境單日新增9萬1051例確診病例及230例死亡病例；在死亡病例部分，已連續兩天單日新增逾200例。

日本全境包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數416萬2219例，包括2萬1002例死亡病例。

另外，根據日本政府厚生勞動省彙整得知，截至本月14日的一週內，日本全境共新增1227起群聚感染，創疫情爆發以來新高紀錄。

其中，在類似老人中心等高齡者設施共有455件群聚感染，較前一週大幅增加，也是連續4週創新高。

東京都今天新增1萬7331例確診病例，雖然是連續8天低於上週同日，但僅較上週三減少900多例，仍維持高檔水準。東京都今天新增21例死亡病例，創今年單日新高紀錄。

東京都重症患者較15日增加4人，總數81人，是繼2021年10月3日以來再度逾80人。專用病床使用率較15日減少1個百分點，來到57.8%。

大阪府今天新增1萬2467例確診病例，至今累計病例數53萬7893例；今天另新增38例死亡病例，至今累計3455例死亡病例。大阪府今天重症患者較15日增加27人，總數229人。

大阪府政府面對轄內疫情延燒，今天舉行防疫對策本部會議，決定將籲請中央政府延長大阪府目前正實施中、預計本月20日期限屆滿的「防止蔓延等重點措施」。

大阪府專家會議主席朝野和典說，雖然新增確診病例有減少傾向，但高齡者設施到處發生群聚感染，「能馬上給予醫療協助的體制很重要」。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110216