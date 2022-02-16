中國增46例本土確診 江蘇蘇州占18例

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（中央社台北16日電）中國15日共報告新增102例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中46例本土病例分布在江蘇、遼寧等5省，而江蘇蘇州最多，占了18例。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團15日共新增46例COVID-19本土病例，分別是江蘇蘇州市的18例、南通市1例；遼寧葫蘆島市的15例；內蒙古呼倫貝爾市的5例、呼和浩特市的2例；廣東深圳市的3例；廣西百色市的2例。

蘇州工業園區13日起發現多起COVID-19確診病例，部分企業因疫停工，衝擊半導體供應鏈。江蘇省衛健委通報，截至15日，當地現有27例本土確診和8例本土無症狀感染者。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增28例，其中5例本土個案，分別是江蘇無錫的2例、蘇州1例；廣東廣州1例；雲南文山壯族苗族自治州1例。當天轉為確診10例，當天解除醫學觀察58例，還在醫學觀察的無症狀感染者751例。

截至15日，中國現有1419例確診，累計治癒出院病例10萬1141例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬7169例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者有156萬4392人，還在醫學觀察的密切接觸者有2萬9391人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共1萬9099例，其中1萬4996例已出院、224例病亡；澳門特別行政區有79例，均已出院。（編輯：沈朋達/周慧盈）1110216