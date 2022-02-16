疫情改變工作型態 比利時勞工可望週休3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾15日綜合外電報導）比利時總理德克魯（Alexander De Croo）今天宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代下勞動法令有所改革，將提供勞工要求每週工作4天的權利。

法新社報導，德克魯與多位部長徹夜協商後，今天告訴記者：「COVID-19時期迫使我們更有彈性地工作，勞動市場需要適應這種情況。」

變革中以4天工作制最引發關注，新規將允許員工從過去5天改在4天內完成38小時的工作，可望實施永久的週休3日或一天的親子日，且都沒有減薪。

在新法的彈性原則下，雇員也可選擇在某週工作更長時間，而在下一週減少工時。

不過任何請求都需得到老闆批准，這意味在實踐上，只有在大企業工作者才有機會選擇這種彈性工時，因為工作量比較容易分配。

這項措施還不會立即生效。工會將在修法前對法律草案發表意見，然後在國會表決前，負責提供建議給政府的國務委員會（Council of State）將審查法案。

觀察家預期新法將在今年中生效。

根據經濟合作暨發展組織（OECD），比利時平均每週工時35.5小時，相較之下，法國為36.5小時，美國38.7小時，英國36.3小時。

在歐盟成員國比利時之前，冰島和日本等國已於去年試行4天工作制。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1110216