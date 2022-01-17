外籍看護110年月均薪約2萬 每日工時約10小時

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勞動部調查，110年外籍家庭看護工薪資每月平均為新台幣2萬209元，較109年增291元；每日實際工作時間平均約10小時。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北17日電）勞動部調查，外籍家庭看護工去年薪資每月平均為新台幣2萬209元，較109年增291元；每日實際工作時間平均約10小時；另外近4成雇主願意在移工休假時申請政府推行的補助替代照顧方案。

勞動部今天公布「110年移工管理及運用調查統計結果」。勞動部去年7月至8月辦理「移工管理及運用調查」，計回收有效樣本8670份，含事業面（製造業及營建工程業）雇主4643份；家庭面雇主4027份。

根據調查，家庭面（外籍家庭看護工）部分，去年6月總薪資平均為2萬209元，較109年6月增291元，其中經常性薪資1萬7563元，加班費2182元，分別年增127元及107元。

雇主沒有規定外籍家庭看護工每日工作時間者占82.4%，不論雇主有無規定，每日實際工作時間平均約10小時；有放假或部分放假者合計占25.7%，較109年6月減31.6個百分點，主要受COVID-19疫情提升至3級警戒減少放假所致；其中不放假時雇主有發給加班費占逾9成8。

在家庭看護工雇主部分，如果未來外籍家庭看護工於假日休假，雇主有替代照顧方式者占73.6%，最主要替代方案以「由家人照顧」；另外近4成雇主願意申請政府推行補助替代照顧方案。

在補助替代照顧方案（補助雇主讓外籍家庭看護工於假日休假的本國替代照顧人力費用）調查部分，雇主願意負擔的金額以「每天500元至未滿1200元」占51.4%居多。

進一步調查發現，家庭面雇主僱用外籍家庭看護工前曾聘僱照顧服務員占32.7%，不繼續僱用原因以「經濟負擔考量」最多，其次為「照顧服務員時間無法配合」。

至於家庭面雇主僱用外籍家庭看護工時有困擾者占24.6%，其中以「語言不通」最高、「愛滑手機、聊天」居次、「溝通困難（如配合度不高等）」第3。（編輯：陳仁華）1110117