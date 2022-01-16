移工盼自由轉換雇主 勞動部：尚須尋求社會共識[影]

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台灣移工聯盟16日舉辦「我要自由轉換」移工大遊行，約有400多名移工參與，途中高舉寫有FREEDOM的巨型布條。中央社記者張雄風攝 111年1月16日

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（中央社記者張雄風台北16日電）台灣移工聯盟今天上街遊行訴求移工自由轉換雇主。勞動部回應，移工聘僱期間轉換雇主採「原則禁止、例外同意」，移工自由轉換涉及修法，尚須尋求社會共識。

台灣移工聯盟今天舉辦「我要自由轉換」移工大遊行，約有400多名各國籍移工由台北車站出發，行經民進黨中央黨部後轉往勞動部集結，表達廢除「就業服務法」中關於禁止移工轉換雇主的規定。

遊行最後在勞動部門口架起竹柵欄，讓遊行團體待在柵欄之中，象徵自由轉換雇主的權利被剝奪，活動最後更一同推倒柵欄，期望禁令能夠解除。

勞動部勞動力發展署晚間以新聞稿回應，依據「就業服務法」第53條及第59條規定，移工聘僱期間轉換雇主採「原則禁止、例外同意」，除有不可歸責移工事由，始得轉換雇主或工作；另外移工聘僱許可期滿時，可藉由期滿轉由新雇主接續聘僱。

勞動部表示，移工轉換雇主的方式，可至公立就業服務機構辦理媒合登記，或由移工、原雇主及新雇主三方合意轉換；對於原雇主有違法情事者，移工得與新雇主雙方合意轉換；勞動部已透過資訊系統透明化轉換雇主資訊，經查現行移工轉換成功率已達90%以上。

勞動部指出，考量移工所從事工作內容，均屬本國勞工從事意願較低的工作，倘若移工得以完全自由轉換雇主，恐將造成勞雇關係無法穩定、增加移工引進成本、家庭重度失能者照顧空窗期等問題。

勞動部在現有制度規範架構下，已檢討調整轉換雇主相關規定，實務上除移工因不可歸責事由得轉換雇主外，移工與雇主亦得合意轉換，或者移工可等到期滿時再行轉換雇主，已較就服法第59條第1項所明定轉換雇主規定更為自由與彈性；移工自由轉換涉及修法，尚須尋求社會共識。

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勞動部提到，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，移工得跨業轉換雇主方式，已影響聘僱安定性，為衡平家庭照顧需求，勞動部去年8月27日修正發布轉換雇主準則規定，明定移工轉換雇主時，倘連續14天內未有同一工作類別的雇主登記承接，移工即得跨業轉換雇主；另外，移工遭人身傷害或經專案同意跨業轉換案件，不受該修正限制。

勞動部指出，本次規定修正後，亦有家庭類移工跨業別轉換至製造業工作，並非外界所稱禁止移工跨業轉換。（編輯：張雅淨）1110116