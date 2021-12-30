移工專案引進即起開放泰國籍入境 台灣與菲律賓越南協商中

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繼印尼籍移工開放入境後，勞動部30日宣布即起可引進泰國移工來台。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）移工專案引進政策11月11日優先開放印尼籍移工入境後，勞動部今天宣布，經各單位確認泰國相關防疫措施已就緒，即起將開放泰國移工入境，並持續與菲律賓及越南協商。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，移工暫緩入境，但為兼顧產業及照顧人力需求，中央流行疫情指揮中心11月11日宣布重新開放，並採二階段專案引進移工，明年2月14日前移工入境全數採集中檢疫，並遵守境內外防疫措施。

由於此項政策必須考量各移工來源國的防疫相關作為，因此最開始僅開放印尼籍移工入境，歷經1個多月，勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿再宣布，今天起將開放泰國移工入境。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務管理組組長薛鑑忠告訴中央社記者，移工入境後必須配合檢疫14日及自主健康管理7日，今天起開放泰國移工入境後，雇主可以到勞動部入出國移工機場關懷服務網站申請集中檢疫床位。

薛鑑忠也提到，指揮中心111年1月1日至111年1月14日期間會提供350床位作為移工集中檢疫用，目前已在入出國移工機場關懷服務網站開放登錄申請，移工屆時會以積分順位排名，積分最高的350名優先引進。

發展署也提醒，專案引進移工在入境前，雇主必須投保COVID-19醫療保險，並於移工入境前至勞動部入出國移工機場關懷服務網站上傳載有移工（即被保險人身分）購買保險證明文件，包括保單、保險理賠申請書、代理投保委任書及雇主切結書等，未投保及上傳投保證明文件者，將無法安排移工入境。（編輯：陳政偉）1101230