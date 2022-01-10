移工永久居留權 勞動部納中階技術人力方案討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

勞動部現正跨部會研擬中階技術人力方案，中階技術移工在台期滿可申請在台永久居留。勞動部長許銘春。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北10日電）勞動部今天表示，現正跨部會研擬中階技術人力方案，針對在台長期服務6年、有技術、薪資門檻達一定水準的移工，經雇主申請可成為中階技術人力，滿5年後可申請在台永久居留。

勞動部長許銘春今天出席由民進黨立委林岱樺在高雄大發工業區服務中心舉辦的移工政策座談會，會中提到現在正跨部會研議在台灣工作有技術以及薪資門檻達一定水準移工，可以申請留台，最慢3月底會將評估報告呈報行政院。

勞動部勞動力發展署官員告訴中央社記者，現行如家事移工在台最長年限為14年、廠工等則是12年，且年資期滿就必須回國，但其實許多移工在台工作久了之後經驗老練，為了留用這樣的人才，因此設計「中階技術人力」方案，移工可轉為中階技術人力，期滿則可取得台灣永久居留的申請資格。

發展署說明，雇主可替在台長期服務6年、具一定技術、薪資達一定水準的移工申請成為「中階技術人力」，另需通過主管機關審核；中階技術人力在台滿5年後，可取得台灣永久居留的申請資格，但仍需依「入出國及移民法」審查，符合法規者才能取得永久居留權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

發展署表示，取得「中階技術人力」者仍要有雇主的聘僱許可才能在台灣工作，並不等於已經成為「移民」；聘僱許可是3年要申請一次，若在成為中階技術人力後未能獲得雇主聘僱，期滿仍要回國。

發展署提到，由於相關細節涉及許多部會，如經濟部、農委會、國發會、移民署等，各產業移工在台工作條件不一，因此相關申請的條件、薪資門檻、技術水準認定等都還未定案；若能在3月底將評估報告送進行政院，希望最快上半年能對外公布。（編輯：張雅淨）1110110