11月受僱員工人數連5升 快遞營建等5業別薪情佳

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主計總處10日發布去年11月受僱員工統計，工業及服務業全體受僱員工人數817.1萬人，不只較10月續增2.1萬人，也是連5升。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）國內經濟活動回溫，勞動市場跟著好轉。主計總處指出，110年11月底工業及服務業全體受僱員工人數817.1萬人，連續5個月走揚；此外，110年前11月電子零組件、快遞、營建業等總薪資累計增幅均有亮眼表現。

主計總處統計指出，11月底全體受僱員工人數為817.1萬人，雖然各業別表現不同，就整體數字來看，已經追上這波疫情之前、110年4月受僱員工數817.1萬人的水準，顯見勞動市場逐漸走出疫情陰霾。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣進一步指出，先前受疫情沖擊較大的住宿餐飲業、批發零售業、藝術娛樂及休閒服務業受僱員工數均呈月增，而且和110年4月的差距正逐漸縮小。

至於製造業、醫療保健及社會工作服務業，陳惠欣表示，這兩個業別去年營運狀況都不錯，不只5、6月疫情較嚴峻的時期，受僱員工人數沒有太大變動，110年11月受僱員工人數和同年4月相比，雙雙都還增加了1.1萬人。

主計總處也點出，去年受到疫情干擾，部分業別「薪情」還是不錯。就行業別觀察，其他汽車客運業（主要為遊覽車、交通車）及快遞業，隨著經濟活動持續活絡，11月的經常性薪資月增均超過2%。

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至於110年1至11月總薪資成長情況，主計總處特別提到5個業別表現亮眼， 1至11月電子零組件製造業總薪資累計較109年同期成長11.66%，快遞業、不動產業、金融及保險業、營建工程業也分別增加10.55%、5.01%、4.23%、4.13%。

陳惠欣說明，製造業去年營運狀況很不錯，快遞業受惠於疫情期間的宅經濟效應，以及雙11刺激民間消費，挹注薪資表現；不動產業、營建工程業則是反映房市熱絡的情況。（編輯：潘羿菁）1110110