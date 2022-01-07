2021年出口成長近3成 連3年奪亞洲四小龍之冠

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財政部7日公布，2021年全年出口累計達4464.5億美元，進口3811.7億美元，創史上新高，分別年增29.4%及33.2%。中央社記者董俊志攝 111年1月7日

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（中央社記者謝方娪台北7日電）景氣復甦驅動需求轉強、供應鏈吃緊帶動漲價效應下，出口亮麗封關，2021年全年出口累計達4464.5億美元，創史上新高，年增率29.4%，連3年居亞洲四小龍之冠。

財政部今天公布海關進出口貿易概況，2021年全年出口累計達4464.5億美元，全年進口3811.7億美元，同步創史上新高，年增率各達29.4%及33.2%。

財政部統計處長蔡美娜指出，2021年全球經濟持續面臨疫情威脅、美中貿易角力、供應鏈中斷及物流不順等因素干擾，不過正向抗衡力量更勝一籌，在國際景氣復甦驅動下，終端需求和國際原物料行情雙雙轉強，帶動出口產品售價上漲，去年各季出口表現逐季創高，自第2季破千億美元、第4季更收在1224.2億美元的空前高點。

蔡美娜說，出口和進口去年分別跨越4000億美元和3000億美元大關，全年收在4464.5億美元和3811.7億美元，出、進口同步創新里程碑，和史上次高紀錄相差900億美元至1000億美元左右，為前所未見的差距。

2021年全年出口年增率達29.4%、進口年增率33.2%，分別創34年及33年以來第2大增幅，且台灣全年出口年增率29.4%，已連3年居亞洲四小龍最佳。

觀察11大主要出口貨品全年表現，除了光學器材、紡織品、電機產品、礦產品以外，其他7大貨品出口皆創歷年新高點；對五大出口市場同樣攻上新高峰，其中，對歐洲出口年增率達36.8%，創近35年最強勁成長，對中國（含香港）、東協、日本及美國出口年增率同步創近11年以來最高水準。

出、進口相抵後，2021年出超652.8億美元，改寫歷年新高，年增63億美元、增幅10.7%。值得注意的是，2021年對中國（含香港）出超破千億美元、達1047.35億美元，對美國出超266.18億美元，也雙雙創下歷年新高紀錄。

展望2022年出口表現，蔡美娜說，近期缺料狀況稍有舒緩，且主要國家製造業景氣續呈擴張，Omicron變種病毒發展是最大變數。

若僅按季節性走勢推估，財政部研判1月出口年增率將落在14%至17%區間，延續走升態勢，出口值將落在391億美元至401億美元區間，即出口仍有望連4月突破400億美元關卡。

蔡美娜進一步指出，通常1月是出口淡季，不過今年1月底適逢9天春節連假，不排除有客戶提前備貨的可能性。（編輯：張均懋）1110107