出口首見連3月破400億美元大關 連18紅創次長週期

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（中央社記者謝方娪台北7日電）財政部今天公布2021年12月出口407.2億美元，創歷年單月次高，且為史上首次連3月出口破400億美元大關，年增率23.4%、連18紅，為史上正成長的次長週期，僅次於金融海嘯後復甦期。

2021全年出口4464.5億美元，創史上新高，其中，對中國（含香港）、東協、日本、美國、歐洲五大主要市場出口值同步刷新歷年新高；全年進口3811.7億美元，也創下史上新高。

財政部統計處長蔡美娜指出，在旺季動能點火、全球經濟復甦帶動需求轉強、原物料價格高檔、新興科技商機暢旺及供應鏈吃緊帶動漲價效應5因素助攻下，2021年12月出口「一如預期持續站在高崗上」，達407.2億美元，創歷年單月次高，年增23.4%。

這也是史上首次連3月出口破400億美元大關，出口連18紅也創下史上正成長的次長週期，僅次於金融海嘯復甦後連26個月正成長紀錄。

12月進口349.5億美元，創歷年單月第3高，年增28.1%。

觀察主要出口貨品12月表現，以礦產品年增1.3倍居冠，光學器材年減8.3%墊底，電子零組件及資通與視聽產品出口皆創歷年單月次高，其中電子零組件出口年增27.5%，連32個月正成長，為科技泡沫復甦以來最長的上升週期。

蔡美娜說，光學器材出口表現已連2月下跌，是主要出口貨品中唯一下跌項目，主因是電視面板先前受疫情引爆拉抬的效果逐漸消退，價格向下修正所致。

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五大出口市場中，12月對日本和東協出口各達27.5億美元及64.2億美元，雙創新高；對日本出口年增率達35.8%，居五大市場上升幅度之冠，對中國出口年增率達16.2%，連23個月正成長，是五大市場中擴張週期最長者。

2021年全年出口累計達4464.5億美元、年增29.4%，進口3811.7億美元、年增33.2%，出、進口值皆創歷年全年新高，全年對五大市場出口值也同步創下歷年新高。出、進口相抵後，2021年出超652.8億美元，年增63億美元、增幅10.7%。（編輯：張均懋）1110107