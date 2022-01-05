2021年外資累計淨匯入破200億美元 創12年新高

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（中央社記者謝方娪台北5日電）外資湧入台灣，2021年全年外資加陸資累計淨匯入金額高達210.51億美元，折合約新台幣5814.5億元，創近12年新高點；累計外資淨匯入餘額達2295.96億美元水位，續創史上新高。

金管會今天公布2021年12月外資動向。繼11月整體外資淨匯入61億美元、創逾10年新高以後，外資12月持續淨匯入47.61億美元，為2021年單月淨匯入金額第4高，其中外資淨匯入47.51億美元、陸資淨匯入0.1億美元。

統計2021年全年外資累計淨匯入金額破200億美元大關，達210.51億美元，折合約新台幣5814.5億元，整體外資累計淨匯入餘額衝高至2295.96億美元，續創史上新高水位。

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金管會官員分析，2021年外資累計淨匯入金額高達210.51億美元，創近12年高點；去年11月至12月期間外資呈現大幅淨匯入，應是基於台灣經濟總體基本面良好，且市場整體表現相對穩健，因此外資對台股後續表現仍具信心。

金管會統計，去年全年外資累計賣超上市股票4490.06億元、賣超上櫃股票480.37億元；陸資累計賣超上市股票14.3億元、賣超上櫃股票5.36億元，合計整體外資去年賣超台股4990.09億元，不過若單看年底外資操作，去年11月外資轉買超台股132.68億元、12月再買超602.78億元。（編輯：潘羿菁）1110105