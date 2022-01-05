鴻海去年營收5.93兆元創新高 伺服器營收近兆元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海自結去年12月合併營收新台幣6606.84億元，創歷史同期第3高，帶動鴻海去年第4季營收1兆8333億元，創歷史單季次高，去年全年營收5兆9375.54億元，創歷史新高。

鴻海今天指出，身為全球最大營收的資料中心製造廠商，受惠雲端服務以及元宇宙需求趨勢，集團伺服器年營收已近新台幣兆元。

鴻海今天公布去年12月自結合併營收6606.84億元，較11月6217.13億元成長6.27%，比前年同期7137.8億元減少7.44%，優於公司預期，是歷史同期第3高。

觀察去年12月營收，鴻海今天表示，因整體供應鏈狀況改善優於預期，使得消費智能產品需求維持高檔，同時帶動電腦終端產品強勁成長。另外雲端網路產品中，伺服器需求維持高檔，元宇宙帶來雲端資料存儲及雲端運算的龐大需求，對資料中心（Data Center）需求增加。

鴻海表示，元件及其他產品去年12月強勁成長，符合公司產品策略發展目標。

外資法人指出，去年第4季耶誕和新年假期蘋果高階版iPhone 13 Pro與Pro Max市場銷售佳，加上高階伺服器組裝受惠人工智慧物聯網（AIoT）和高效能運算（HPC）應用，以及電子元件拉貨強勁，挹注鴻海去年12月營收衝高，優於市場預期。

受惠去年12月營收加溫，鴻海去年第4季營收墊高達到1兆8333億元，較去年第3季1兆4057.68億元大增30.6%，創歷史單季次高，優於市場先前預估的1.79兆元，也優於公司預期。

鴻海指出，除電腦終端產品持平外，其餘三大產品線均較去年第3季成長，與去年11月法說會展望相比，除元件及其他產品表現優於預期外，其他三大產品表現符合預期。

去年全年鴻海自結合併營收達5兆9375.54億元，較前年5兆3560.61億元成長10.86%，創歷史新高，優於公司預期。

鴻海指出，去年消費智能產品強勁成長，元件及其他產品成長次之，電腦終端產品及雲端網路產品約略持平。

展望今年第1季，外媒日前引述券商韋德布希（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）報告指出，市場對iPhone需求持續強勁，從去年底延續到今年第1季。

法人指出，鴻海在iPhone 13系列整體供貨比重約65%至70%，鴻海更是iPhone 13 Pro Max獨家組裝代工供應商；鴻海集團也是iPhone 13系列金屬機殼供應商，並切入後鏡頭模組和前鏡頭模組。

展望今年營運，鴻海在前一次法人說明會上預期，今年雲端網路產品需求看好，雲端服務供應商（CSP）表現強勁，5G應用帶動下網通產品需求延續；今年元件和其他產品持續提升市占率，預期連接器和光學模組業績成長，半導體產品也將推出新品，預期今年元件和其他產品類別是4大產品線表現最佳項目。（編輯：張均懋）1110105