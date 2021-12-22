鴻海富智康擬分拆子公司 在印度兩大證交所上市

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海旗下富智康董事會今天宣布，擬將印度附屬公司BFIH（Bharat FIH Limited）分拆，並在印度兩大主要證券交易所（孟買證交所及印度證交所）獨立上市，分拆作業預計明年完成。

富智康今天公告，已經向香港聯合交易所提出分拆申請，聯交所已確認富智康可繼續進行分拆；21日BFIH也向印度證券交易委員會、孟買證交所及印度證交所提交非正式招股書草稿，申請權益股份在孟買證交所及印度證交所上市原則性批准。

富智康指出，BFIH目前是富智康間接100%持股附屬公司，建議分拆完成後，富智康持有BFIH股權比重預計將減至不少於75%，BFIH將繼續是富智康附屬公司，富智康持續認列BFIH財報。

富智康表示，分拆BFIH可釋放其價值、擁有獨立集資平台並改善資本結構、提高業務透明度、業務聚焦更清晰；此外富智康可取得營運資金、也可受惠BFIH獲利挹注。

根據資料，BFIH是印度最大電子代工服務（EMS）供應商，在印度南部3個園區營運，主要原廠委託製造（OEM）客戶涵蓋行動手機、機械、電動車、電視、穿戴式裝置、電訊及網絡產品以及其他資通訊硬體廠商。

富智康持續擴展印度市場業務，今年上半年印度占富智康整體業績比重約33%。

鴻海集團也積極布局印度市場，當地媒體報導，蘋果（Apple）開始在鴻海集團位於清奈（Chennai）工廠試產iPhone 13，預計明年2月在印度量產新機。消息人士於10月上旬向中央社記者就透露，鴻海在印度廠區將調整一條生產線，規劃在當地生產iPhone 13。

蘋果3月上旬向印度媒體證實，在印度製造iPhone 12產品，市場人士分析，鴻海集團在印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區扮演關鍵角色；先前鴻海集團在印度廠區已製造生產iPhone XR和iPhone 11等，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都省的重要城市清奈。（編輯：趙蔚蘭）1101222