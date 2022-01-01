iPhone 14傳規格躍升 台積電大立光鴻海占先機

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）時序進入2022年，市場關注蘋果（Apple）今年下半年iPhone 14系列新機進展。法人預估，高階版iPhone 14 Pro系列應用處理器將升級到A16等級，採用台積電4奈米先進製程，鴻海將成主要組裝代工夥伴。

法人並預期，4款iPhone 14系列可能都採用LTPO-TFT-OLED顯示螢幕，韓國三星顯示器囊括大部分訂單，此外在鏡頭和光學元件等規格也將明顯提升，大立光可望受惠。

進入2022年，儘管有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株、原物料價格上揚、國際海運貨運持續塞港等變數，全球智慧型手機市場成長仍可期，資策會產業情報研究所（MIC）預估，今年全球智慧型手機出貨量可到14.2億支，年成長3.7%，今年5G智慧型手機將超越4G手機、達到7.62億支，較去年5.49億支成長39%，滲透率提升到53.7%。

市場高度關注今年下半年蘋果iPhone 14系列新機進展，日系法人預估，蘋果今年下半年將推出2款6.1吋和6.7吋中低階版以及2款6.1吋和6.7吋高階版iPhone 14 Pro機種。

其中高階版iPhone 14 Pro系列應用處理器將升級到A16等級，採用台積電4奈米先進製程，中低階版iPhone 14仍沿用iPhone 13的A15應用處理器，也是由台積電代工生產。

展望iPhone 14組裝代工，法人預期，鴻海將是6.7吋高階版iPhone 14 Pro Max、6.1吋高階版iPhone 14 Pro、以及6.1吋中低階版iPhone 14主要組裝代工夥伴；和碩在6.7吋中低階版iPhone 14 Max組裝代工將扮演要角。至於中國立訊精密將是6.1吋版iPhone 14 Pro的第2家組裝代工廠。

在顯示面板，韓國科技媒體網站The Elec日前報導，除了三星顯示器（Samsung Display）外，樂金顯示器（LG Display）也將供應iPhone 14所需低溫多晶氧化物（LTPO）技術為基礎的薄膜電晶體（TFT）有機發光二極體（OLED）顯示螢幕， 將打破三星獨占局面。

韓媒預估，樂金顯示器將打進6.68吋高階版iPhone 14 Pro Max機種，至於三星顯示器仍是6.06吋iPhone 14 Pro機種獨家面板供應商。

在光學鏡頭，天風國際證券分析師郭明錤日前報告預估，高階版iPhone 14 Pro系列廣角鏡頭可能採用4800萬畫素規格，大立光可望受惠，且持續供應音圈馬達（VCM）整合鏡片的方案。

在螢幕設計上，韓媒預估6.06吋版iPhone 14 Pro和6.7吋版iPhone 14 Pro Max將採用打洞螢幕（hole-display）設計，也就是在新機螢幕上方開孔放置前鏡頭、取代之前的瀏海（notch）設計，讓新機更具有全螢幕使用體驗；另外2款仍將延續瀏海螢幕設計。

至於所有iPhone 14預期將支援Wi-Fi 6E無線通訊規格、6P超廣角前鏡頭支援自動對焦（AF）功能。日系法人並預期，高階版iPhone 14 Pro系列可能會支援光達（LiDAR）功能，也可能採用螢幕下環境感測元件（proximity sensor）設計。（編輯：郭無患）1110101