西安疫情衝擊記憶體產業鍊 三星美光都受影響

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（中央社台北30日電）中國陝西西安因COVID-19疫情實施封閉式管理超過一週。在西安設廠的美光（Micron ）近日指防疫措施可能影響DRAM產量及出貨；三星（Samsung）則調整當地廠房營運。

綜合路透社（Reuters）和香港經濟日報報導，美光是全球最大的動態隨機存取記憶體（DRAM）和快閃記憶體（NAND）生產商，它在西安有一座組裝和測試廠房。但受西安實施封閉式管理影響，廠房人力減少，影響了DRAM記憶體組裝和測試業務。

美光29日透過聲明指，目前還能滿足多數客戶需求，但新的供應安排可能會在短期內出現延誤。美光指，目前正和當地政府討論解決方案，盡可能降低影響，維持廠房營運。

美光也強調，會利用包括外包商在內的全球供應鏈，盡力供應DRAM產品給客戶。

三星29日也表示，因受西安疫情影響，將暫時調整當地半導體廠房的營運，儘可能保障員工安全。

報導指，三星在此的NAND產能占全球總產能的15.3%。報導也引述分析師指出，三星在西安的NAND廠生產的產品主要銷往中國，中國的伺服器公司更是三星大客戶。

西安是中國目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的城市，30日新增本土確診155例，本輪疫情已累計新增1117名病患。當地自23日起全市實施封閉式管理。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1101230