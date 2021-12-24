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鴻海97億加碼印度孫公司 傳擴產iPhone 13

2021/12/24 18:46（12/24 18:54 更新）
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鴻海24日公告透過子公司轉增資印度當地孫公司3.5億美元（約合新台幣97億元），市場揣測，這是鴻海集團在印度清奈廠區擴充生產iPhone 13產線所需資金。（中央社檔案照片）
鴻海24日公告透過子公司轉增資印度當地孫公司3.5億美元（約合新台幣97億元），市場揣測，這是鴻海集團在印度清奈廠區擴充生產iPhone 13產線所需資金。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海今天晚間公告透過子公司轉增資印度當地孫公司3.5億美元（約合新台幣97億元），市場揣測，這是鴻海集團在印度清奈廠區擴充生產iPhone 13產線所需資金。

鴻海今天晚間公告，子公司Foxconn （Far East）Limited透過取得Foxconn Singapore Pte Ltd股權方式，轉增資印度Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited股權，增資金額3.5億美元，鴻海指出，這與當地長期投資有關。

鴻海集團也積極布局印度市場，當地媒體日前報導，蘋果（Apple）開始在鴻海集團位於清奈（Chennai）工廠試產iPhone 13，預計明年2月在印度量產新機。消息人士於10月上旬向中央社記者就透露，鴻海在印度廠區將調整一條生產線，規劃在當地生產iPhone 13。

市場揣測，此次鴻海轉增資布局印度，是集團在印度清奈廠區擴充生產iPhone 13產線所需資金，初期可能生產標準版iPhone 13機種。

蘋果3月上旬向印度媒體證實，在印度製造iPhone 12產品，當時市場人士分析，鴻海集團在印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區扮演關鍵角色；先前鴻海集團在印度廠區已製造生產iPhone XR和iPhone 11等，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都省的重要城市清奈。（編輯：楊凱翔）1101224

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