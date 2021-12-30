台股飆出13千金 矽力信驊逼宮、大立光讓出股王

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（中央社記者張建中台北30日電）台股今天封關，全年大漲3486.31點，高價股表現成市場焦點。今年「千金股」數量激增1倍，增加7檔，合計達13檔；其中IC設計族群7檔占最大宗，矽力、信驊接連擠下大立光，奪下台股股王、股后寶座，表現亮眼。

台股指數今天收在18218.84點，全年大漲3486.31點，漲幅23.7%，漲點創下歷年第三大紀錄，僅次於1989年大漲4505.08點及2009年上漲3596.89點。

股市熱度也讓資金積極追捧高價股，今年「千金股」數量增加1倍，達到13檔，包括力旺、富邦媒、聯發科、緯穎、亞德客-KY、世芯-KY及今年上市的AES-KY，股價皆在今年衝破新台幣1000元大關，躋身「千金股」之列。

值得注意的是，台股高價股今年排名也出現大洗牌，矽力股價5月正式擠下大立光，登上台股股王寶座，並於今年11月一舉衝高至5490元新高，今天以5025元作收；信驊在9月也超越大立光登上股后，12月更一度攀高至3620元新高，今天以3565元作收。

落難股王大立光今年持續受到美中貿易戰延續及缺料影響，股價表現相對弱勢，一度跌破2000元關卡，第4季在首次實施庫藏股下出現止跌，以2465元封關，落居台股第3。

據統計，台股今年13千金股僅大立光股價走跌，自去年底3195元滑落至今天2465元封關，全年大跌730元，跌幅達22.85%，其餘12檔「千金股」股價皆向上走高。

以今年漲勢來看，矽力-KY、信驊、力旺及富邦媒股價均大漲超過1倍；3月22日以每股168元掛牌上市的AES-KY，股價飆高至1825元封關，漲幅更高達9.86倍。

就產業別來分析，台股「千金股」有光學鏡頭廠大立光、電池模組廠AES-KY、電商業者富邦媒、不斷電系統廠旭隼、雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎及氣動控制元件廠亞德克-KY；其餘矽力-KY、信驊、力旺、譜瑞-KY、祥碩、聯發科及世芯-KY皆是IC設計服務廠，占千金股一半以上，應與半導體產業高度成長有關。

今年半導體產業景氣暢旺，據世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，今年全球半導體產值可望達5530億美元，將較去年大增25.6%，增幅將創2010年以來新高。

台灣半導體產業在國際具舉足輕重地位，今年同樣有亮麗表現。工研院產科國際所預估，台灣半導體業今年產值可望首度突破新台幣4兆元關卡，將成長25.9%。

受惠疫情推動世界加速數位轉型，加上5G快速發展，半導體晶片需求激增，晶圓代工產能供不應求，帶動代工報價高漲，連帶牽動晶片價格及設計服務費用上揚，IC設計及服務廠營運高度成長，進一步推升股價高漲。

聯發科不僅5G手機晶片大量出貨，並躍居智慧手機晶片龍頭，其餘電源管理晶片及物聯網等產品出貨同步高度成長，累計前3季已賺進超過5個股本，每股純益達51.57元。

其他高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY、電源管理晶片廠矽力-KY及面板驅動IC廠聯詠前3季則已賺進超過4個股本；矽創、群聯及昇佳也賺進超過3個股本。

由於5G市場需求擴大，車用市場晶片短缺，因應市場供需吃緊情況，聯電今年多次調漲晶圓代工價格，台積電也在8月罕見通知客戶全面調漲代工價格，7奈米及5奈米先進製程價格調漲7%至9%，其餘成熟製程漲價約20%。

今年半導體另一重要事件是車用晶片出現缺口，影響品牌車廠出貨，包括美國、德國及韓國政府皆紛紛向台灣求援；台積電更配合將今年車用半導體產品重要元件的微控制器(MCU)產量，較2020年大幅提升60%。

而為解決晶片荒，美國政府也大動作要求半導體業者配合提供相關資料。台積電回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，協助面對全球半導體供應鏈的挑戰。不過，台積電堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。

晶圓代工廠台積電、聯電及世界先進今年營收可望同創歷史新高紀錄；其中，台積電與世界先進獲利都將刷新歷史新高，聯電獲利也將創多年新高。

台積電去年底股價收在530元，今年1月一度強攻急漲至679元歷史高價，隨後在518元至638元間大箱型整理；台積電今天以615元封關，全年仍大漲85元，市值激增2.2兆元，攀高至15.94兆元，貢獻大盤指數約715點。聯電股價今年上漲17.85元，市值增加2228億元，攀高至8114億元。

世界先進今年股價上漲42元，市值增加688億元，攀高至2589億元。另一項重要半導體產業大事，是力晶集團創辦人黃崇仁率領力積電上市，自12月6日以49.88元上市，股價至71.2元封關合計上漲21.32元，市值攀高至2517億元。

半導體產業在經過2年高度成長後，明年成長力道可能趨緩，不過仍將延續成長趨勢。據WSTS預估，明年全球半導體產值可望再成長8.8%，將首度突破6000億美元規模。

由於晶圓代工產能將持續供不應求，代工價格可望進一步揚升。聯電明年將持續調漲代工價格，力積電董事長黃崇仁也說，明年晶圓代工價格將漲到合理的水準。

除5G市場可望持續擴大外，車用市場今年深受晶片短缺所苦，明年在晶片荒可能緩解下，市場應可恢復成長趨勢，也將是明年半導體業成長主要動能之一；法人預估，晶圓代工廠明年營運依然成長可期，預估營收將可再創歷史新高紀錄。

隨著臉書（Facebook）更名為Meta，元宇宙（Metaverse）成為各界關注焦點。特斯拉（Tesla）執行長馬斯克對元宇宙題材嗤之以鼻，笑稱「沒人會想把螢幕整天綁在臉上」，不過台積電及聯發科等都看好元宇宙是半導體業的成長機會。

成為新產業發展趨勢的第3代半導體在電動車、5G及供電系統等應用高度成長帶動下，加上基期低，市場可望跳躍式成長；尤其中國大陸將第3代半導體列為重點發展項目，將是業界與市場關注的重點。（編輯：張良知）1101230