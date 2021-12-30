台股今年漲幅23.66% 超過一半營業日收萬七以上

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台股30日封關日，在中小型股帶動下，早盤一度上漲42點至18291.25點，續創歷史新高，終場跌29.44點，收在18218.84點，2021年全年上漲3486.31點，漲幅23.7%，為史上第3大漲點。中央社記者張新偉攝 110年12月30日

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（中央社記者謝方娪台北30日電）台股今天封關，總計今年漲幅達23.66%，日均成交值新台幣4762.99億元、年增88.7%，皆優於去年表現。金管會統計，今年台股收盤指數在萬七以上共135個營業日，占全年營業日的55%。

台股今天封關，收在18218.84點，相比去年底收在14732.53點，今年集中市場漲幅達23.66%，高於去年漲幅22.8%。

金管會證期局主秘高晶萍指出，若以截至今年12月29日的台股指數觀察，台股漲幅更達23.86%，表現優於日本、香港、韓國、上海、深圳及新加坡等亞洲主要市場。

截至今年12月29日，新加坡上漲10.35%、日本上漲5.33%、韓國上漲4.17%、上海上漲3.57%、深圳上漲1.27%、香港下跌15.22%。

金管會統計，今年總計244個營業日，收盤指數在萬點以下天數為0，收盤指數在萬七以上、低於萬八的天數共130日，收盤指數上萬八的天數有5日。

截至今年12月30日止，台股日均成交值為4762.99億元，其中集中市場3914.48億元、櫃買市場848.51億元，相較去年台股日均成交值2524.14億元，增幅高達88.7%。

台股今天盤中最高一度來到18291.25點，再創歷史新高紀錄；但隨後在節前賣壓出籠下漲勢收斂，指數中場翻黑，以18218.84點作收，下跌29.44點，跌幅0.16%。總計台股2021年上漲3486.31點，漲幅23.66%，為史上第3大漲點。（編輯：黃國倫）1101230