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台股跌29.44點封關 2021全年漲3486.31點創史上第三大

2021/12/30 13:43（12/30 20:00 更新）
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台股30日封關日，終場跌29.44點，收18218.84點，成交值為新台幣2631.67億元，電子成交比重約64%，航運成交比重約13%。電子權值股台積電開高走低，終場以615元作收，下跌0.16%。中央社記者張新偉攝 110年12月30日
台股30日封關日，終場跌29.44點，收18218.84點，成交值為新台幣2631.67億元，電子成交比重約64%，航運成交比重約13%。電子權值股台積電開高走低，終場以615元作收，下跌0.16%。中央社記者張新偉攝 110年12月30日
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（中央社記者吳家豪台北30日電）台股今天封關日，在中小型股帶動下，早盤一度上漲42點至18291.25點，續創歷史新高，但半導體設備股下半場賣壓出籠、航運股疲弱，指數震盪翻黑，終場跌29.44點，收18218.84點，全年上漲3486.31點，漲幅23.7%，為史上第3大漲點。

台股5線收紅，包括週線漲257.2點、月線漲791.08點、季線漲1284.07點、半年線漲463.38點、年線漲3486.31點。

台股今天成交值為新台幣2631.67億元，電子成交比重約64%，航運成交比重約13%。

電子權值股台積電開高走低，終場以615元作收，下跌0.16%；鴻海在平盤下整理，終場下跌0.95%，收在104元。聯發科開高衝上1200元，盤中數度翻黑，終場收在1190元，小漲0.42%。

航運貨櫃三雄開高走低，長榮、陽明、萬海分別跌1.04%、2.81%、1.24%，收在142.5元、121元、198.5元。有客運復甦題材加持的航空雙雄逆勢走高，長榮航漲2.57%、收27.95元，華航漲2.99%、收27.55元。

國泰證期分析，整體法人呈現土洋對作，不過由於外資買盤力道大，在外資翻多及近期新台幣強勢下，台股維持短期均線之上，年底作帳氣氛仍佳，指數目前看不出立即反轉的跡象。（編輯：張均懋）1101230

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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