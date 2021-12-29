台股封關拚6線收紅 法人：1月資金回流墊高指數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台股今天再創18248點收盤歷史新高，30日封關若再收漲，可望創日線、週線、月線、季線、半年線、年線等6線同步收紅。

展望台股後市，法人表示，明年1月在法人說明會帶動下，電子股可望主導行情，加上新台幣匯率強勢，資金回流，明年1月底農曆春節前，台股指數有機會持續墊高。

台股延續28日創新高氣勢，今天盤中指數攻高到18283.25點，再創歷史新高；終場收在18248.28點，上漲51.47點，同創收盤歷史新高。不過集中市場成交值相對萎縮到新台幣2398.86億元，加計盤後2423.27億元，是今年以來單日次低量。

台股將在30日封關，法人指出，若台股封關收紅，將創日線、週線、月線、季線、半年線、年線等6線收紅。

群益期貨分析師容逸燊接受中央社記者電訪表示，台股30日封關前，近日在台積電和聯發科領漲下，台股攻上萬八關卡並屢創歷史新高；不過從籌碼面來看，小型台指散戶偏空，融資不多，台股量能不足，並無帶頭衝鋒的類股。

展望台股後市，容逸燊預期，明年1月電子股陸續啟動法說會，可望帶動電子股主導行情；此外，新台幣匯率強勢，資金不斷回流，明年1月底農曆春節前，台股指數有機會持續墊高，萬八將成台股支撐。在資金潮帶動下，台股不易出現破壞性的回檔。

證券法人表示，台股30日封關前，外資、內資此消彼長，內資投信作帳題材交易熱絡，帶動中小型股和OTC櫃買指數加溫走強；外資因耶誕節和新年長假，參與度明顯下降，也使得台股成交值屢創今年單日低量。預估封關前內資控盤持續，中小型和集團作帳題材股有表現空間。（編輯：張良知）1101229