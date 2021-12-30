缺櫃塞港造就航海王大驚奇 貨櫃三雄股價市值飆升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

疫情造成全球運務缺櫃塞港，海運業迎來百年難得一見的超級大行情。運價飆漲推升貨櫃三雄獲利，股價半年飆漲4至7倍。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）疫情造成全球運務缺櫃塞港，海運業迎來百年難得一見的超級大行情。運價飆漲推升貨櫃三雄獲利，股價半年飆漲4至7倍，今年上半年市值增幅居台股第2、3、4名，長榮及萬海更擠進台股市值前10名，為今年台股最大驚奇。

貨櫃航運業沉潛多年，去年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，打亂全球航運運務，在缺櫃塞港帶動海運運價週週飆漲下，迎來百年難得一見的大行情。

超額獲利及高股息題材搖身成為激勵航運股價衝高的興奮劑，股民將鈔票買進「船票」化身為「水手」，幾乎全民運動式的加入「衝浪」行列，掀起台股「航海王」風潮，成就價量俱揚的航運大行情，今年無疑是貨櫃三雄史上最驚奇的一年。

台股資金浪潮湧入航運股，帶動貨櫃三雄近一年半成為市場主流類股之一。去年7月31日股價僅11元、6.31元及17.4元的長榮、陽明及萬海，在運價起漲初期，股價至去年底已達40.7元、29.25元及52.9元，股價緩步上漲2.7倍、3.63倍及2.04倍。

不過航運股的驚奇之旅在今年持續發光發熱，在每週運價不斷走高，以及法人機構接連追捧調高目標價下，市場熱度持續增加；加上長榮超大型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）於3月下旬擱淺在埃及蘇伊士運河，阻斷運河雙向航行，數百艘船隻大排長龍等候通行，更衝擊全球運務，推升運價續揚。

貨櫃三雄在今年5月陸續躋身台股「百元俱樂部」，依證交所統計資料顯示，長榮、萬海、陽明今年上半年市值增幅為420.8%、506.7%及556.3%，市值分別增加新台幣8390億元、5947億元及5154億元，居台股第2、3、4名，僅次於台積電的1兆6854.8億元。

長榮、萬海、陽明今年6月30日市值分別達1.03兆元、7120億元及6080億元，在台灣50成分股市值排行中分別排第4、10及15名。長榮市值超越台塑化、中華電、富邦金、國泰金、台達電，僅次於台積電、鴻海、聯發科。

就股價漲幅來看，長榮今年來股價一路狂飆，在7月6日創下史上新高價233元，較去年底漲幅高達4.72倍；陽明7月7日高點234.5元，較去年底狂飆7.01倍；萬海則在7月1日衝到353元史上新高，較去年底大漲5.67倍。

貨櫃三雄7月後因獲利賣壓而回檔修正近4個月，11月出現止跌反彈。台股今天封關，長榮以142.5元作收、下跌1.5元，陽明下跌3.5元、收在121元，萬海收198.5元、下跌2.5元，全年漲幅仍達2.5倍、3.13倍及2.75倍。

貨櫃三雄今年寫下多項驚奇紀錄，航運族群資金比重今年屢屢突破5成，超越電子股及半導體族群。股民搶當航海王，帶動長榮於6月16日創下單日成交101萬6327張天量，個股成交金額高達1415億元。台股多年來市場交易均以電子股為重，傳產股能有如此吸金功力，實屬少見。

此外，在海運運費推升且居高不墜下，貨櫃三雄獲利豐碩，陽明今年前3季累積每股盈餘（EPS）達32.73元，長榮每股大賺30.27元，萬海每股盈餘也達28.37元；陽明董事長鄭貞茂指出，粗估貨櫃三雄今年獲利將達5000億元，超過台灣銀行業總和。

而在今年最後一個上班日，傳出長榮今年年終獎金平均高達40個月，令上班族羨慕不已；不過，長榮對於實際年終獎金數字不願證實，僅強調年終獎金一向依營運績效及員工個人表現核發。

除了航海貨運類股獨領風騷外，資金效應更外溢至其他個股與族群。受惠國際鋼市翻揚，鋼鐵股也大放異彩。大股本的中鋼今年多次攻上漲停板，跌破分析師眼鏡，部分股性活潑的鋼鐵股也有「數倍」漲幅。

受疫情衝擊的航空股，今年則因海運塞港，部分貨物「海運轉空運」需求大增，帶動年末旺季添旺，且市場期待疫情趨緩後，客運市場復甦。基本面好轉也帶動航空雙雄股價上漲、熱度升溫，華航並曾創下單日成交量破114萬張紀錄，長榮航也有69萬張水準。

展望海運後市，陽明前董事長謝志堅分析，根據研調機構預測，明年貨量年增率5.9%，新船下水量年增4.5%，需求仍大於供給，海運市況維持多頭，能見度至明年第3季。他指出，船公司今年獲利將寫下史上新猷，認為明年獲利將與今年相當。

本土法人分析，觀察運價走勢，即便歐美線進入淡季，運價仍續居高檔，部分航線甚至續寫新高；亞洲地區則是迎來旺季，近洋線運價走勢強勁。

本土法人認為，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）明年元旦上路，將推升多邊貿易，航運需求將增加。多家航商凍漲運價多時，市場將聚焦業者農曆年後、2月是否將調整運價。貨櫃三雄將在3月陸續宣布股利政策，5月則有美國線換約，「明年上半年幾乎月月有題材」，看好貨櫃航運後市。（編輯：張良知）1101230