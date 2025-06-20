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中東局勢動盪 法人：台股面臨22000點保衛戰

2025/6/20 08:26
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（中央社記者張建中台北20日電）美股19日因「六月節」休市。法人表示，以色列和伊朗衝突升溫，引發市場疑慮升高，台股可能震盪整理，面臨22000點保衛戰。

國內外產業訊息方面，中鋼開出7月與第3季盤價，月盤產品每公噸全面調降新台幣600元，季盤開平盤與降500至800元不等。中鋼表示，全球鋼鐵市場呈需求疲弱，新台幣匯率升值影響台灣直接及間接外銷競爭力，本次月盤與季盤以平低盤開出。

關稅與地緣政治風險交織，陽明表示，目前美國線營運已從先前關稅影響谷底走出來，第3季在傳統旺季帶動下，運價可望維持正向發展；目前沒有復航紅海打算，也在觀察以伊戰爭是否會封鎖荷姆茲海峽，航商會把航行安全列入優先。

漢翔宣布，與法國哈金森（Hutchinson）集團旗下的JPR公司簽下5年採購合約，總金額達460萬歐元（約台幣1.56億元），漢翔手握國際民機大廠多項訂單，此舉為漢翔提供可靠的原物料，確保價格穩定。

經營棒壘球打擊練習場的大魯閣表示，由於百貨經營有挑戰性，擬處分所持有的台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場商場經營權利，未來發展將聚焦運動休閒項目和海外市場。

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在客戶美國晶圓廠訂單挹注下，無塵室廠漢唐統計，今年前5月累計接單金額達新台幣836.76億元，至5月底在手訂單金額超過1000億元，達到1322.66億元。

法人表示，美股19日休市，因投資人憂心以色列和伊朗衝突恐造成通膨再度升溫，為經濟成長添增變數，包括倫敦、法蘭克福和巴黎股市全面收跌。台股可能同步震盪整理，指數面臨22000點關卡保衛戰。（編輯：楊凱翔）1140620

陽明
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