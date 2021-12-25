高雄港2021年營收成長估達81億元 不畏疫情衝擊

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台灣港務公司25日表示，儘管面對COVID-19疫情及塞港等外在環境，高雄港2021年營收仍穩定成長，預計達新台幣81.52億元，較去年同期成長4.5%；貨櫃業務方面，也預估今年高雄港貨櫃裝卸量達990萬TEU（每20呎櫃），較去年同期成長2.9%。（台灣港務公司提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月25日

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）台灣港務公司指出，雖在疫情、塞港情況下，高雄港今年營收仍穩定成長，預計達81.52億元，較去年同期成長4.5%，並預估今年高雄港貨櫃裝卸量達990萬TEU，較去年同期成長2.9%。

台灣港務公司今天發布新聞稿表示，儘管面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及塞港等外在環境衝擊，高雄港今年營收仍穩定成長。

台灣港務公司指出，高雄港今年營收預計可達新台幣81.52億元，較去年同期成長4.5%；貨櫃業務方面，預估今年高雄港貨櫃裝卸量達990萬TEU（每20呎櫃），較去年同期成長2.9%。

今年推動完成事務部分，港務公司表示，高雄港已完成洲際二期倉儲物流區11公頃土地，由利百景公司與荷蘭商史都特公司共同合作開發投資興建石化儲槽儲運設施，規劃成為亞太地區儲轉樞紐中心；同時也完成南星自由貿易港區D2土地2公頃招商案，興建物流倉庫租期達20年以上。

有關明年度推動計畫，港務公司指出，高雄港第7貨櫃中心工5席貨櫃碼頭預計明年起將分2期交付長榮海運公司，並於明年中完成第1期營運櫃場及建築物等相關設施，提供長榮海運公司設備進場及測試，打造最先進自動化貨櫃基地。

此外，推動萬海航運公司租賃高雄港第5貨櫃中心79-81號碼頭，強化亞洲間航線集貨能力，增裕高雄港貨櫃裝卸量。

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位於高雄的港務公司也與高雄市政府合作，完成愛河灣遊艇碼頭開發案，由亞果遊艇集團得標，推動高雄遊艇休憩產業；高雄舊港區轉型及水岸觀光部分，也正積極辦理大港倉410複合商場承租案，搭配大港橋結合駁二、蓬萊兩端，加速形成整體觀光廊帶。

港務公司指出，也持續推動企業永續發展，今年以「洲際貨櫃中心（第二期）工程計畫」及「舊港區規劃再造」等計畫推動港口永續、協助舊港區轉型，並首度代表台灣港群參加國際港埠協會（IAPH）舉辦的2021「世界港口永續計畫（WPSP）」，榮獲韌性基礎設施首獎。（編輯：戴光育）1101225