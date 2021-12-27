長榮：塞港恐至明年中 提高美西碼頭裝卸效率因應

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長榮海運總經理謝惠全27日在證交所重大訊息記者會表示，為提高美國西岸碼頭提供貨櫃裝卸效率，因應船舶大型化作業需求，加租用二部橋式起重機，降低塞港影響。中央社記者潘智義攝 110年12月27日

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（中央社記者潘智義台北27日電）長榮海運總經理謝惠全今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，為提高美國西岸碼頭的貨櫃裝卸效率，並因應船舶大型化作業需求，將加租兩部橋式起重機，以降低塞港影響。

謝惠全會後受訪針對塞港問題表示，維持今年8月法人說明會看法，全球海運塞港問題可能持續到明年中，但洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）認為，海運供應鏈混亂至少持續到明年底；由於運價上漲，第4季淡季不淡，許多海運業者第4季業績，或許比第3季旺季還旺。

他解釋，塞港造成運價大漲，但也讓航次減少，貨物運送延遲、運量減少。因營收取決於運價、運量，只要運價高、運量減幅不大，則營收可維持高檔；反之，運量減幅過大，營收卻可能衰退。

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他強調，長榮美國線比重高，因此針對100%持股子公司Everport Terminal Services （ETS）向關係人長榮美國公司Evergreen Shipping Agency （America） Corporation（EGA）取得租賃資產使用權。

謝惠全說，子公司ETS主要業務是在美國西岸碼頭提供貨櫃裝卸服務，基於該公司在洛杉磯碼頭的長期營運規劃，擬向關係人長榮美國公司續租4部橋式起重機，並增加租用2部橋式起重機，共計6部機具，以提升碼頭裝卸效率，並因應船舶大型化作業需求。（編輯：楊凱翔）1101227