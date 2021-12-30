瑞鼎公開申購中籤率0.22% 估凍結逾2100億元資金

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（中央社記者張建中新竹30日電）瑞鼎預計明年1月7日掛牌上市，據證交所初步估計公開申購數量達69萬7014筆，中籤率僅約0.22%，估計將凍結新台幣2146.8億元資金。

配合初次上市公開承銷，瑞鼎日前辦理競價拍賣6070張，合格投標數量達3萬9097張，最低得標價格每股496元，最高得標價格600元，得標加權平均價格每股505.55元。

瑞鼎於12月27日至29日辦理公開申購，公開申購張數1517張。瑞鼎承銷價每股308元，以公開申購期間瑞鼎興櫃價格560至580元計，價差超過80%，若抽中1張，估計可獲利逾25萬元，吸引股民踴躍參與認購。

據證交所初步估計，瑞鼎公開申購數量多達69萬7014筆，中籤率僅約0.22%，估計凍結2146.8億元資金，預計明年1月3日抽籤。（編輯：張均懋）1101230