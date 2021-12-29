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綠界現增暫訂1010元 有望成第一間承銷價破千公司

2021/12/29 19:39（12/29 19:57 更新）
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第三方支付業者綠界科技將於明年初上櫃，29日公告董事會決議辦理現金增資發行新股223萬股，有望成為首家承銷價破千元的公司。（圖取自facebook.com/ecpayfans）
第三方支付業者綠界科技將於明年初上櫃，29日公告董事會決議辦理現金增資發行新股223萬股，有望成為首家承銷價破千元的公司。（圖取自facebook.com/ecpayfans）
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（中央社記者吳家豪台北29日電）第三方支付業者、同時也是興櫃千元股王綠界科技將於明年初上櫃，今天公告董事會決議辦理現金增資發行新股223萬股，作為股票上櫃前公開承銷的股份來源，有望成為首家承銷價破千元的公司。

綠界科技發布重大訊息說明，此次現金增資發行價格暫訂以新台幣1010元溢價發行，實際發行價格及公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定。

此次現金增資保留發行新股總數15%、計33萬4000股由員工認購，其餘85%計189萬6000股委託證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。

綠界科技成立於1996年，主要業務為電商第三方支付，市占率高居第一。由於疫情帶動宅經濟網購趨勢，綠界科技今年前3季稅後淨利達2.41億元，年增近80%；前3季每股盈餘16.27元，已超越2020年全年的14.11元。

今年7月綠界科技股價一度衝上1570元，今天收1190元，相較今年初股價已大漲約3倍。（編輯：黃國倫）1101229

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