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洋基工程公開申購逾24萬筆 中籤率0.6%

2021/12/24 09:27
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（中央社記者張建中新竹24日電）無塵室及機電空調統包工程廠洋基工程預計明年1月3日掛牌上市，公開申購數量達24萬4032筆，中籤率僅0.6%，估計將凍結新台幣439億元資金。

配合初次上市公開承銷，洋基工程日前辦理競價拍賣5433張，合格投標數量2萬1621張，最低得標價格每股231.5元，最高得標價格288.88元，得標加權平均價格236.48元。

洋基工程自12月21日至23日辦理公開申購，承銷數量1458張，承銷價每股180元，預計12月27日抽籤。

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以公開申購期間洋基工程興櫃價格245至263元計，價差超過36%，若抽中1張，估計可獲利約6.5萬元，吸引股民踴躍參與申購。據證交所統計，總合格件數達24萬4032筆，中籤率僅0.6%，估計凍結439億元資金。

洋基工程客戶遍及半導體、印刷電路板、光電、電腦及週邊設備業，前11月營收93.2億元，年增106.66%。法人預期，洋基工程今年營收可望刷新歷史新高紀錄，在接單依然暢旺下，明年營運有機會更上層樓，續創新高。（編輯：趙蔚蘭）1101224

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