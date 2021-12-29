新年大紅包 力智1/3申購1張估大賺逾30萬元

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（中央社記者張建中台北29日電）力智預計明年1月13日掛牌上市，將於1月3日起辦理公開申購，承銷價每股新台幣589元；以今天興櫃成交均價895.95元估算，抽中1張有機會大賺逾30萬元，料將掀起一波申購熱潮。

電源管理晶片廠力智配合上市前公開承銷，12月23日至27日辦理競價拍賣，競拍張數5076張；今天開標最低得標價格每股795元，最高得標價850.6元，得標加權平均價格每股803.69元。

據統計，力智此次競標合格投標數量2萬7832張，競拍超額認購5.48倍，市場反應熱烈。

力智將於明年1月3日至5日辦理公開申購，申購張數2200張，預計明年1月7日抽籤。力智承銷價每股589元，距今天興櫃平均價格有高達306.95元的價差，幸運中籤的投資人將有機會獲利逾30萬元，可說是明年新年的大紅包，預料將掀起一波申購熱潮。

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力智產品線包含電源管理晶片及金氧半場效電晶體（MOSFET），是國內少數通過中央處理器及繪圖處理器核心供電認證的廠商，產品獲輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及英特爾（Intel）等大廠認證。

除產品應用市場逐步擴及運算、通訊、電池保護管理及工業應用等領域，力智並受惠大廠淡出消費性市場，轉進車用等高階市場，今年來營運穩健成長；力智累計前11月營收達53.88億元，年增39.82%。（編輯：張良知）1101229