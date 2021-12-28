弘凱光電上市前競拍 29日起拍賣每股底價34.17元

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（中央社記者潘智義台北28日電）LED封裝製造廠弘凱光電預計於2022年1月19日掛牌上市，初次上市前辦理現金增資發行新股，對外公開承銷共6895張，其中5436張採競價拍賣，競拍底價每股新台幣34.17元。

弘凱光電透過新聞稿說明，競價拍賣期間為2021年12月29日起至2022年1月3日止，每日上午9時至下午2時，競價拍賣底價34.17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，每標單最低1張，最高689張，並將於2022年1月5日上午10時開標。

弘凱光電為擴展其營運產能，已於中國江蘇省南通市興建新廠，預計將於2022年第4季完工及試產，並於2023年1月開始貢獻產能。

弘凱光電強調，有別於一般傳統LED封裝業務，主要朝向光能與電能結合的封裝領域發展，為LED產業鏈中游的專業封裝製造商，以持續深耕高品質及利基型市場，提供解決客戶問題為長遠營運策略。

弘凱光電指出，因即時掌握市場智慧創新變化趨勢，成功開發iCLED及光電感測元件產品，並終端應用於藍牙耳機、電競周邊產品、智慧音箱、車用氛圍燈及玻璃顯示屏等，且已取得日系及歐系車廠國際大廠認證。

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弘凱光電統計，2021年前3季營收為9.34億元，較2020年同期成長51.04%；2021年前3季每股盈餘3.65元，高於2020年同期的2.15元；另營業毛利率持續成長，由2018年度的39.39%增加至2021年前3季的47.51%。

另外，弘凱光電截至2021年11月底止累計營收達11.26億元，較2020年同期成長40.57%，主要受惠於終端應用於防疫檢測產品的紫外光LED訂單，及終端應用於筆記型電腦防側漏光LED訂單均成長。（編輯：潘羿菁）1101228