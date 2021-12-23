珍奶股聯發國際12/24起競拍 底價68.52元

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（中央社記者潘智義台北23日電）以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」起家的聯發國際預計於2022年1月14日掛牌上櫃，期盼成為最強珍奶股；聯發國際上櫃前1050張股票明天起競價拍賣，底價為新台幣68.52元。

聯發國際今天發布新聞稿指出，競價拍賣期間自2021年12月24日起28日止，並依投標價格高者優先得標；每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價68.52元，每標單最低1張，最高131張，以價高者優先得標，並於30日開標。

聯發國際表示，配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，以及過額配售，對外公開承銷總共1312張股票，其中1050張採競價拍賣。

聯發國際今年前3季營收6.14億元，較去年同期成長31%；前3季稅後淨利8500萬元，純益率13.93%，每股稅後盈餘（EPS）5.52元，獲利狀況恢復至疫情前水準。

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展望未來，聯發國際引述調查資料指出，全球手搖飲市場規模預計將從2020年的23.2億美元，在2027年達到42.5億美元，複合年成長率約8.9%；預計2022年「歇腳亭」的海外店數將再增加50家以上，並擴大北美、歐洲等高毛利市場。

聯發國際強調，看準美國是全球最大消費市場，消費力道強勁，且品牌忠誠度高，美國市場毛利為全球市場之最，美國開一家店的獲利，可抵其它市場區域加盟的5到8家店。聯發國際預計2022年在美國的開店數將成長3成以上、再增逾40家門市。（編輯：張良知）1101223