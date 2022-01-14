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珍奶股聯發國際上櫃 開盤大漲76%中籤現賺6萬元

2022/1/14 10:37（1/14 11:26 更新）
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被喻為「珍奶股」的聯發國際14日掛牌上櫃，開盤漲幅逾76%。（圖取自facebook.com/shareteacafe）
被喻為「珍奶股」的聯發國際14日掛牌上櫃，開盤漲幅逾76%。（圖取自facebook.com/shareteacafe）
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（中央社記者江明晏台北14日電）旗下有手搖飲品牌「歇腳亭」的聯發國際今天以每股承銷價新台幣78.8元掛牌上櫃，以139元開出，上漲60.2元，漲幅逾76%，中籤者若一開盤賣出，一張現賺逾6萬元。

聯發國際以手搖茶品牌「歇腳亭」為主要收益來源，被市場喻為「珍奶股」，在上櫃前先後以競價拍賣及公開申購釋股；其中，競拍張數1050張，最低得標價115.6元，最高得標價705元，得標均價119.29元；上櫃掛牌公開申購釋出262張，中籤率僅0.05%。

聯發國際今天以139元開出，但早盤漲幅略有減少，低點一度來到118.5元，盤中漲幅約50%。

聯發國際2021年前3季累計營收達6.14億元，與2020年同期相比成長31％，美加的營收占比高達58％；去年前3季稅後淨利8500萬元，純益率13.93％，稅後每股盈餘（EPS）5.52元，獲利狀況恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的水準。

展望未來，聯發國際指出，將持續嚴格把關全球門市的品質，穩健經營發展，並以美國、中東、歐洲等地為拓展區域。其中，美國第一季總店數將達131家，另外，已簽約石油大國科威特，之後更將以捷克門市作為輻射性拓展，鎖定英國和法國等，採單店加盟模式，複製第2個美國的商業模式。（編輯：楊蘭軒）1110114

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