歇腳亭年終最高8個月 日出茶太全面調薪5至15%

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「歇腳亭」手搖飲品牌的聯發國際10日宣布年終獎金最高8個月，有「日出茶太」品牌的六角將發放年終獎金最高6個月，今年全面調薪5%至15%。（圖取自instagram.com/sharetea_1992）

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（中央社記者江明晏台北10日電）儘管疫情波及餐飲業，台灣手搖飲品牌仍發出高年終激勵員工，旗下有「歇腳亭」手搖飲品牌的聯發國際今天宣布年終獎金最高8個月，有「日出茶太」品牌的六角將發放年終獎金最高6個月，今年全面調薪5%至15%。

以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」為主要收益來源的聯發國際，2021年前3季累計營收達新台幣6.14億元，與2020年同期相比成長31%，美加地區的營收占比高達58%；去年前3季稅後淨利8500萬元，純益率13.93%，稅後每股盈餘（EPS）5.52元，獲利狀況恢復至疫情前的水準。

為激勵與感謝員工的辛勞，聯發國際董事長鄭凱隆宣布，依照個人考績表現，今年的年終獎金最高可達8個月，中高階主管平均約5個月，全體員工平均約3個月，是歷年來最高。

「Sharetea歇腳亭」近年來不斷在海外攻城掠地，尤其積極布局美國，預計美國今年第1季將達131家，此外，今年還將插旗產油大國科威特。

六角國際日前也在尾牙時宣布，感謝員工在疫情艱困時刻，與公司共同堅守崗位，努力付出，將發放年終獎金最高6個月獎勵，2022年全面調薪5%至15%。

六角並宣布明年全球「Chatime日出茶太」1500家店目標，較今年淨增加300家店，展店幅度達25%。

六角董事長王耀輝表示，公司重視人才，視員工為最重要資產，即使這兩年公司營運受到疫情干擾，仍維持自2015年迄今連續7年都進行員工選擇權發放與執行，未來也會延續。（編輯：楊凱翔）1110110