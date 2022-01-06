台灣珍奶一路搖向中東 歇腳亭插旗科威特

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北6日電）聯發國際旗下手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」持續拓展全球版圖，預計今年第一季在美國總店數達到131家，最近更與石油大國科威特合作夥伴簽約，將持續進攻高毛利市場。

聯發國際表示，「Sharetea歇腳亭」已遍布全球4大洲、13個國家，總店家數超過350間，其中，以深耕多年的美國為主力市場，成功跨足全美21州，是美國市占率第一的台灣手搖茶品牌。

即將於1月中掛牌上櫃的「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際，去年前3季累計營收達6.14億元，與2020年同期相比成長31％，去年前3季稅後淨利8500萬元，純益率13.93 ％，稅後EPS 5.52元，獲利恢復至疫情前的水準。

聯發國際指出，一杯歇腳亭手搖飲品在美國售價約5到7美元，比星巴克還貴，讓消費者埋單的原因在於，歇腳亭並非針對華人市場，而是以當地美國人為主要客群；同時，採取單店加盟的拓展模式，這讓總部擁有直接性營收，也能即時回饋市場需求。

聯發國際總經理賴柏宇表示，聯發國際今年將持續深耕美國，即便因當地法規嚴謹，平均開出一家店要花6到8個月，但公司提前部署，預計第一季總店數達131家，另外，目前籌備開店的家數已超過40家，今年底將跨足全美25州。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，聯發國際也將經營觸角伸向中東市場，「Sharetea歇腳亭」已在杜拜開出4家店，並與科威特的合作夥伴簽約，是目前唯一進軍科威特的國際連鎖手搖茶品牌。

科威特近年受到疫情和油價震盪衝擊，正逐漸走向後石油時代，政府透過大量投資建設，提升經商環境，再加上疫苗施打率普及，科威特在2021年下半年經濟逐漸復甦，預計今年經濟成長率為3％以上，聯發國際期盼能在石油大國挖掘手搖茶產業的新商機，在阿拉伯世界傳遞台灣珍珠奶茶文化。（編輯：郭無患）1110106