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台積電航運強勢 台股震盪收跌33.6點力守18400關卡

2022/1/14 13:52（1/14 14:06 更新）
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台股指數14日震盪近300點；在台積電下半場撐盤走高下，指數終場收跌33.6點，力守18400點關卡。（中央社檔案照片）
台股指數14日震盪近300點；在台積電下半場撐盤走高下，指數終場收跌33.6點，力守18400點關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北14日電）台股今天開高震盪走低，指數震盪近300點；在台積電下半場撐盤走高下，指數終場收跌33.6點，力守18400點關卡，留189.89點下影線。

台積電今天股價收在次高點672元，上漲11元，為台股撐盤重心；整理已久的航運股也相對強勢。

台股加權指數今天最高衝高至18509點、上漲72點，最低一度下探至18213.44點，重挫223點，上下震盪達295.56點；終場收在18403.33點，下跌33.6點，跌幅0.18%，成交值新台幣3316.95億元。台股本週指數上漲233.57點。

台積電13日法人說明會釋出正面訊息，營運展望樂觀，今年美元營收可望持續高度成長25%至29%，資本支出達400億至440億美元；最受法人關注的是長期毛利率將達53%以上，激勵股價走揚，早盤衝高至673元，終場以次高價672元作收，上漲11元，市值增加2852億元，攀高至17.42兆元。

大立光去年獲利滑落，每股純益139.13元，為8年來新低，並對今年展望保守，預期受季節性因素影響，1月及2月訂單動能逐漸下滑；加上客戶普遍保守看待市場，今年仍以較低階產品為主。今天引發失望性賣壓出籠，股價重挫跌停，達2140元，也拖累整體光學族群走勢。

其餘聯發科、鴻海及聯電等權值股也紛紛走跌，在台積電維持強勢下，整體電子類股指數仍小漲0.16%。傳統產業股普遍下滑，僅航運類股逆勢走揚，類股指數上漲2.56%。

資深分析師王兆立表示，受市場對美國升息疑慮升高影響，美股重挫，連帶影響台股開高收低，預期台股短期可能呈箱型震盪整理格局。（編輯：張良知）1110114

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