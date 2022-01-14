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台積電法說會報佳音 股價開盤漲12元衝至673元

2022/1/14 09:10（1/14 09:38 更新）
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台積電法說會激勵股價，14日開盤達673元，市值攀高至17.45兆元。（中央社檔案照片） 
台積電法說會激勵股價，14日開盤達673元，市值攀高至17.45兆元。（中央社檔案照片） 
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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電13日法人說明會釋出多項正面訊息，不僅去年營運表現亮麗，並對未來展望樂觀，激勵今天股價表現強勁，開盤達673元，逼近歷史最高價679元，市值增加3111億元，攀高至17.45兆元。

台積電去年智慧手機、高效能運算、物聯網及汽車電子等平台業績全面成長，營收與獲利同創歷史新高，營收達新台幣1.58兆元，歸屬母公司淨利5965.4億元，每股純益23.01元。

台積電預期，今年第1季營收將季增7.4%，毛利率達53%至55%，全年美元營收可望成長25%至29%，表現將優於晶圓代工業的平均水準20%。今年資本支出達400億至440億美元，將首度突破新台幣1兆元大關。

台積電預期，未來幾年美元營收年複合成長率將成長15%至20%，毛利率將達53%及以上。

台積電展望樂觀，優於市場預期，激勵台積電美國存託憑證（ADR）一度大漲近10%，達145美元，創歷史新高；終場漲幅收斂，收在139.19美元，仍大漲5.26%。（編輯：張良知）1110114

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