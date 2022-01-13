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台積電去年每股賺23.01元 再創歷史新高

2022/1/13 14:04（1/13 15:04 更新）
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台積電去年第4季毛利率持續攀升，達到52.7%，較去年第3季拉升1.4個百分點，再創單季歷史新高。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台積電去年第4季毛利率持續攀升，達到52.7%，較去年第3季拉升1.4個百分點，再創單季歷史新高。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電去年第4季毛利率持續攀升，達到52.7%，較去年第3季拉升1.4個百分點；歸屬母公司淨利新台幣1662.3億元，再創單季歷史新高，每股純益6.41元。

台積電下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。台積電第4季營收157.4億美元，超越原訂154億至157億美元營運目標，折合新台幣4381.9億元，季增5.7%，創歷史新高紀錄。

台積電第4季包括智慧手機、高效能運算、物聯網、車用電子及消費性電子平台銷售業績全面成長。去年第4季5奈米製程比重約23%，7奈米製程比重約27%，包括5奈米及7奈米的先進製程比重合計約50%。

受惠成本持續改善，台積電第4季毛利率進一步回升至52.7%，較第3季再拉升1.4個百分點。台積電第4季歸屬母公司淨利1662.3億元，刷新單季獲利歷史新高紀錄，季增6.4%，每股純益6.41元。

台積電2021年總營收1兆5874億元，續創年度歷史新高紀錄，年增18.5%；全年毛利率51.6%，較2020年下滑約1.5個百分點，歸屬母公司淨利5965.4億元，同創歷史新高，年增15.2%，每股純益23.01元。（編輯：張良知）1110113

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