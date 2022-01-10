投顧：台積電法說留意利多出盡 紅包行情不看淡

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（中央社記者江明晏台北10日電）台積電法說在即，市場普遍預期將放送利多，激勵股價連日上漲，不過，投顧提醒，恐已反映90%的利多，留意利多出盡，但仍看好今年紅包行情，估指數區間落在18000點至18600點。

台股今天早盤跌逾百點，低點下探18043.97點，未跌破月線10830點，隨後在台積電由黑翻紅下，指數高點來到18233.57點，終場收18239.38點，上漲69.62點，漲幅0.38%。

觀察本週台股重要大事，台積電、大立光將在13日召開法人說明會，市場預期將扮演穩定台股軍心重要指標。台積電股價近期走強，市場聚焦台積電營運展望、毛利率、資本支出、產能布局、先進製程、應用市場及與英特爾的競合等議題。

法人表示，台股短線將高震盪整理，待上方賣壓消化後，仍可期待元月、年節行情發酵帶動指數上漲。

台積電今天上漲9元，漲幅約1.42%，收643元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，市場普遍認為，台積電法說將釋出利多，激勵今天股價翻紅，帶動指數走揚，這兩天甚至有機會繼續創高，但得留意台積電法說會後是否出現利多出盡的訊號。

他進一步說，台積電近期股價強漲，推估已經反映90%的利多，法說會後股價續強機會不高，留意下半週股價回檔，回到過去一年盤整區的高點附近，是否能續創新高待觀察，不過看好今年紅包行情不會太差，預估指數會在18000點至18600點之間震盪。（編輯：張均懋）1110110